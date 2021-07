Gibraltar (SID) - WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist der Favorit beim Formel-1-Rennen am Sonntag in Silverstone. Sportwettenanbieter bwin bietet für einen Sieg des Niederländers eine Quote von 1,73, Titelverteidiger Lewis Hamilton (Großbritannien) folgt mit 2,63. Ähnlich sieht es für das am Samstag erstmals ausgetragene Sprint-Qualifying aus. Hier gilt Verstappen (1,70) vor Hamilton (2,75) als erster Anwärter auf die Pole Position.