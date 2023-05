Wer in Deutschland den diesjährigen Großen Preis von Miami sehen will, kann dies mit dem Rennstart um 21:30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit am späten Sonntagabend noch einigermaßen problemlos tun (zum Liveticker). Doch ein Vorstoß der örtlichen Veranstalter könnte das Miami-Spektakel zukünftig zum Nachtrennen der ganz späten Sorte für Fans in Europa machen.

Denn wie Miami-GP-Chef Tom Garfinkel bestätigte, habe es bereits "erste Gespräche" mit dem Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media über ein Flutlichtrennen in Miami gegeben.

"Zu dieser Jahreszeit ist das Wetter hier unberechenbar. Dieses Jahr passt es bisher ganz gut, und der frische Wind hat sehr geholfen. Vergangenes Jahr war es unangemessen heiß. Aber es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel auch die TV-Zeiten", zitiert "Motorsport Total" Garfinkel: "Wir müssen die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Aber wir stehen der Idee aufgeschlossen gegenüber."

Rennstart bald später als Super-Bowl-Kickoff?

2023 startet der Miami-GP um 15:30 Uhr Ortszeit. Für ein reines Nachtrennen um diese Jahreszeit wäre wohl eine Startzeit um 20 Uhr Ortszeit nötig. In Deutschland würden die Ampeln in diesem Fall erst um 2 Uhr nachts ausgehen – und das am Montagmorgen!

Verhältnisse, die deutsche Football-Fans vom Super Bowl kennen. Dessen Kickoff ist seit 1991 traditionell in der Nacht zum Montag zwischen 0:19 und 0:40 Uhr deutscher Zeit gewesen.

In Las Vegas, in dem 2023 ebenfalls ein Nachtrennen ausgetragen wird, hat die Formel 1 das Problem eines Montagsrennen für einen großen Teil der weltweiten Fanszene mit einer Vorverlegung gelöst: In der Glücksspielmetropole wird das Rennen an einem Samstagabend Ortszeit gestartet. In Deutschland ist es dann 7 Uhr am Sonntagmorgen.