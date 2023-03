Franz Tost erteilt den Gerüchten um einen möglichen Verkauf des AlphaTauri-Teams eine klare Absage. In einem am Mittwoch veröffentlichten Statement stellt der Teamchef klar, dass Red Bull keine Absicht habe, sein B-Team loszuwerden.

"Ich hatte ein paar sehr gute Treffen mit Oliver Mintzlaff (Red-Bull-Chef; Anm. d. R.), und der hat mir bestätigt, dass die Anteilseigner AlphaTauri nicht verkaufen werden, und dass Red Bull das Team in Zukunft weiterhin unterstützen wird", heißt es darin.

"All die Gerüchte entbehren jeder Grundlage. Das Team muss sich jetzt auf den Saisonbeginn konzentrieren, um besser zu performen als vergangenes Jahr."

Während der Formel-1-Vorsaisontests in Bahrain in der vergangenen Woche war das Gerücht aufgetaucht, dass das Management von Red Bull, das nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz im vergangenen Jahr umstrukturiert worden war, einen Verkauf von AlphaTauri in Betracht zieht.

Marko: Mit Performance 2022 unzufrieden

Angeblich sei man mit der neuen Identität des Teams, das noch bis 2019 unter dem Namen Toro Rosso firmierte, unzufrieden - unter anderem, weil es nicht geschafft habe, die Anhängerschaft der Modemarke AlphaTauri signifikant zu steigern.

Gegenüber Sky wollte Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko die Spekulationen am Rande der Testfahrten nicht kommentieren. Er räumte aber ein, dass Red Bull mit der Performance seines Nachwuchsteams in der vergangenen Saison nicht zufrieden sei. 2022 war AlphaTauri auf Platz neun der WM abgerutscht.

Sky-Experte Ralf Schumacher relativierte die Gerüchte in Bahrain mit den Worten: "Es ist einfach nicht so, und es bringt sehr viel Unruhe." Vor allem bei den Mitarbeitern."

Steht AlphaTauri vor Umzug nach England?

Wohl auch deshalb hat sich Teamchef Tost aktiv um eine Klärung mit Red-Bull-Geschäftsführer Mintzlaff bemüht, der ihm mitgeteilt hat, dass die unmittelbare Zukunft des Teams gesichert sei. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter der zukünftigen Organisation des Teams, das im italienischen Faenza ansässig ist.

Aus dem Fahrerlager war zu hören, dass AlphaTauri dort eine Erweiterung seiner derzeitigen Fabrik in Erwägung zieht. Es wurde jedoch auch berichtet, dass der Konzern vollständig in seine Aerodynamik-Abteilung in Bicester/England umziehen könnte.