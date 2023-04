Eine französische Gewerkschaft von Arbeitern aus dem Energiesektor hat "hundert Tage des Zorns" angekündigt und will als Reaktion auf die Reformen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den kommenden Wochen diverse Großereignisse stören. Die Aktion steht unter dem Motto: "Im Mai könnt ihr machen, was ihr wollt." Und sie betrifft auch die Formel 1.

Denn in einem kurzen Statement der Federation Nationale des Mines et de l'Energie heißt es konkret: "Das Filmfestival in Cannes, der Monaco-Grand-Prix, das [Tennis-] Turnier Rolland-Garros und das [Kunst-] Festival in Avignon könnten im Dunkeln stattfinden. Wir geben nicht auf!"

Die Gewerkschaft droht also damit, den genannten Großveranstaltungen den Strom abzudrehen und eine reguläre Durchführung unmöglich zu machen.

Der Strom war schon mal weg in Monaco ...

Zwar wird der Grand Prix von Monaco nicht unter Flutlicht ausgetragen, die Veranstaltung ist aber natürlich trotzdem auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen, damit sämtliche Systeme vor Ort einwandfrei funktionieren. Denn ohne Strom leuchtet an der Strecke keine Ampel, es gibt keine Zeitnahme und auch die TV-Kameras können nichts übertragen.

Schon 2022 war es beim Formel-1-Rennen in Monaco zu Verzögerungen gekommen, und nicht nur aufgrund des einsetzenden Regens zur geplanten Startzeit. Denn eine Störung bei der Stromversorgung legte kurzzeitig das Startsystem und digitale Anzeigen am Streckenrand lahm.

Wie ernst die Veranstalter des Automobil-Klubs von Monaco die Drohung der Gewerkschaft nehmen, ist bisher nicht bekannt. Auch der Automobil-Weltverband (FIA) und die Formel 1 selbst haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Der Grand Prix in Monaco ist für den 28. Mai 2023 angesetzt, als siebtes von insgesamt 23 Rennen im aktuellen Formel-1-Kalender. Davor gastiert die Rennserie noch in Miami und in Imola, anschließend geht es weiter nach Barcelona und Montreal.