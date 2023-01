Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass Kevin Magnussen nach seinem Comeback im vergangenen Jahr "mental viel stärker" ist als bei seinem letzten Einsatz in der Formel 1.

Magnussen sprach bereits davon, dass er seit seiner Rückkehr in die Formel 1 mehr denn je Spaß am Rennsport hat, und Steiner ist der Meinung, dass er durch seinen zweiten Einsatz bei Haas "reifer" und "in einer besseren Position" sei.

"Es ist das Alter, die Tatsache, ein Vater zu sein, und zurückgerufen zu werden, anstatt um einen Platz zu betteln. Das ist eine andere Geschichte", sagt Steiner.

"Es spielt auch mit deinem Verstand. Das gibt eine Menge Selbstvertrauen. Es geht viel darum, wie stark man mental ist. Ich denke, dass er im Moment mental viel stärker ist als noch vor einigen Jahren."

Magnussen überzeugt nach Rückkehr schnell

Nachdem Haas den Vertrag von Nikita Masepin im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine im vergangenen Februar aufgelöst hatte, wurde Magnussen in letzter Minute als Ersatz für die Saison 2022 verpflichtet.

Magnussen fuhr zwischen 2017 und 2020 für Haas, bevor er seinen Sitz verlor. Bei seiner Rückkehr sorgte er schnell für Aufsehen, indem er in Bahrain Fünfter wurde, obwohl er erst rechtzeitig für den zweiten Vorsaisontest unterschrieben hatte.

Der Däne beendete das Jahr mit sechs Punkterängen und holte im November in Interlagos seine erste Poleposition für Haas, was das Team zu wahren Jubelstürmen hinriss.

Steiner: Deshalb haben wir Hülkenberg verpflichtet

Magnussen unterzeichnete bei seiner Rückkehr zu Haas in der vergangenen Saison einen Mehrjahresvertrag, der seine Zukunft über eine einzige Saison hinaus sicherstellt - ein Faktor, der seiner Meinung nach ebenfalls zur Stabilität beiträgt.

Magnussen wird 2023 Teil eines überarbeiteten Aufgebots für Haas sein, nachdem sich das Team entschieden hat, Mick Schumacher nach zwei Jahren zu entlassen und den erfahrenen Rennfahrer Nico Hülkenberg zu verpflichten, der seit 2019 keine Vollzeitrennen mehr bestritten hat.

Hülkenberg erlangte in den vergangenen drei Saisons durch seine Last-Minute-Einsätze als Reservefahrer bei Racing Point und Aston Martin große Anerkennung, was dazu führte, dass der Begriff "Hulkenback" Teil des Formel-1-Lexikons in den sozialen Medien wurde.

Auf die Frage, ob er glaube, dass die mentale Stärke, die Magnussen und Hülkenberg bei ihren Comebacks an den Tag legten, Haas helfen werde, antwortet Steiner: "Ich denke schon. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir diese Entscheidung getroffen haben."