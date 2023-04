Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist eher skeptisch, ob er seinen zweiten Platz von Melbourne beim nächsten Formel-1-Rennen am Sonntag in Baku (13.00 Uhr/Sky) wiederholen kann. "Das wird keine einfache Aufgabe, das ist nicht so leicht", sagte der 38-jährige Brite am Donnerstag. Das Ziel von Mercedes sei es, "in der Spitzengruppe mit Ferrari, Red Bull und Aston Martin mitzufahren".

Derweil findet das neue Format mit dem Sprintrennen und dem dazugehörigen Qualifying am Samstag nicht nur Zuspruch bei den Fahrern. Während Hamilton aufgrund der neuen Regelung "das bisher aufregendste Wochenende der Saison" erwartet, sind andere eher skeptisch.

Der aktuelle WM-Zweite Sergio Perez (Mexiko/Red Bull) hält den Sprint in Baku für verzichtbar, "weil Baku ohnehin ein sehr trickreiches und spektakuläres Rennen ist. Da hätte man bessere Strecken aussuchen können." Zudem könne vermutlich durch die auf eine Stunde reduzierte Trainingszeit nicht jedes Auto optimal eingestellt werden.

Das einzige freie Training in Baku findet am Freitag (11-12 Uhr) statt. Am Samstag um 10.30 Uhr steht das sogenannte Sprint-Shootout, das Qualifying für das Sprintrennen (15.30), auf dem Programm. Vor dem Start des Rennens am Sonntag gibt es keine zusätzliche Trainingseinheit mehr.