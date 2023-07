Polesetter Lewis Hamilton gegen Seriensieger Max Verstappen - das Duell der beiden alten Rivalen beim Großen Preis von Ungarn (15.00 Uhr/Sky) wird mit Spannung erwartet. Besonders die Anfahrt auf die erste Kurve nach dem Start verspricht ein Aufreger zu werden. Einen "großen Spaß" erwartet Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Lewis wird alles geben, was er hat, um einen guten Fight zu liefern."

Doch als Favoriten auf den Sieg sieht Wolff weiterhin Verstappen, der im Red Bull die letzten sechs Rennen in Serie gewann. Auch in Budapest sei der Brauserennstall in den Rennsimulationen "in einer eigenen Liga" unterwegs gewesen. Und Verstappen meinte: "Das wird kein einfaches Rennen. Ich erwarte, dass wir schnell sind, aber es ist nicht einfach zu überholen."

Hamilton und Verstappen stehen erstmals seit dem Saisonfinale 2021 gemeinsam in der ersten Startreihe, damals lieferten sich die beiden über die ganze Saison hinweg große Duelle. Mit nur 0,003 Sekunden Vorsprung schnappte Hamilton Verstappen am Samstag die Pole weg.

"Es wird schwierig", sagte Rekordweltmeister Hamilton über das Rennen: "Max - ihr kennt Max." Der Niederländer sei immer bereit "und macht sein Ding".

Verstappen könnte in Ungarn sein siebtes Rennen in Serie gewinnen. Mit 99 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung strebt der 25-Jährige seinem dritten Titel nacheinander entgegen.