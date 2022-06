München - Ein ehemaliger Ingenieur des Mercedes-Teams, heute Formel-1-Experte bei ServusTV, ist davon überzeugt, dass man Lewis Hamilton trotz 75 Punkten Rückstand in der WM 2022 noch nicht abschreiben sollte.

75 Punkte seien "drei Rennen", sagt Philipp Brändle in einem aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, und ergänzt: "Leclerc hatte Anfang des Jahres auch schon über 40 Punkte Vorsprung. Es ist noch eine lange Saison."

Brändle hat bis 2019 "Trackside-Aero" gemacht und wird von Teamchef Toto Wolff augenzwinkernd als "mein Vorarlberger Spezi" bezeichnet. "In den Jahren, in denen er bei uns war, war er ein richtig gut integrierter Aerodynamiker. Er versteht das Thema, trägt keine Scheuklappen, kann auch über den Tellerrand hinausblicken", sagt Wolff über seinen österreichischen Landsmann.

Hamilton fehlt wohl technisches Wissen

In der Sendung 'Sport und Talk aus dem Hangar-7' hat Brändle am Montag gemeinsam mit Motorsportlegende Hans-Joachim Stuck den Grand Prix von Monaco analysiert und dabei unter anderem über Hamilton und das Mercedes-Team, zu dem er aufgrund seiner Vergangenheit einen engen Bezug hat, gesprochen.

Dabei rutschte Brändle in seiner Analyse ein hochinteressanter Satz raus. Hamilton, sagt er, brauche "extremes Vertrauen" in sein Auto, sei aber dazu in der Lage, das Blatt zu wenden, "wenn man ihm wieder eine Plattform hinstellt, die gut funktioniert und in die er wieder Vertrauen hat".

Denn: Hamilton habe "nicht den technischen Background, wie ihn ein Schumacher oder wie ihn ein Nico Rosberg auch hatte. Er braucht einfach Vertrauen ins Auto. Aber dafür spürt er halt das Auto auch wirklich", so Brändle.

Hamilton wird die Vermutung, dass er nicht der beste Technikversteher unter den Formel-1-Fahrern sein soll, aushalten. Mit bis dato sieben WM-Titeln und 103 Grand-Prix-Siegen ist er der erfolgreichste Pilot in der Geschichte der Formel 1.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.