Max Verstappen kann bereits einige Rekorde sein Eigen nennen. Und der zweifache Formel-1-Weltmeister ist auf dem besten Wege, der Statistik eine weitere Rekordsaison hinzuzufügen. Schließlich hat er bereits sieben der bisher neun Rennen gewonnen, zuletzt Red Bulls Heim-Grand-Prix in Spielberg.

Damit krönte sich der Niederländer zum neuen Rekordhalter auf dem Red Bull Ring. Insgesamt viermal gewann er bereits auf dieser Strecke. Am Samstag hatte er sich diesmal zudem den Sieg im Sprintrennen sichern können - ein perfektes Wochenende.

"Zwei Polepositions, zwei Siege und die schnellste Runde", fasst Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko zusammen. "Diese schnellste Runde war wichtig für ihn, sonst hätte er wohl nicht gut geschlafen. Deshalb haben wir am Ende die Reifen gewechselt. Ohne diese schnellste Runde wäre er nicht glücklich."

Dabei barg diese auch ein gewisses Risiko. Zwar hatte Verstappen reichlich Vorsprung auch Charles Leclerc im Ferrari. Doch an der Box durfte nichts schiefgehen.

"Unsere Boxenstopps liegen zwischen zwei Sekunden und 2,5 Sekunden. Wir waren mehr als 22 Sekunden vor Leclerc, also hatten wir immer noch einen Vorsprung von fünf Sekunden oder so", rechnet Marko vor. Ein wirkliches Risiko war das nicht."

Marko: "Er wäre sonst sauer gewesen"

"Wir versuchen, Max glücklich zu machen, und ich wusste, wenn er nicht die schnellste Runde gefahren wäre, wäre er ein bisschen sauer gewesen." So sicherte sich Verstappen zum vierten Mal in dieser Saison auch den Bonuspunkt. Nötig hat er den bei einem Vorsprung von 81 Zählern in der WM allerdings nicht.

Und trotzdem glaubt Marko, "dass wir in der Formel 1 noch nicht das Maximum von Max gesehen haben. Er wird immer besser und besser, und er liefert mit so viel Leichtigkeit ab. Es ist erstaunlich, das zu sehen", sagt der Red-Bull-Motorsportberater.

Auf die Frage, was noch besser werden kann, erklärt er: "Im Vergleich zu seinen Siegen fehlte es ihm ein wenig an Polepositions, aber auch das kommt jetzt noch (bisher waren es sechs von neun; Anm. d. R.). Und einige Momente, in denen er sich in der Vergangenheit geärgert oder aufgeregt hat, sind jetzt verschwunden."

"Er spricht während des Rennens mit seinem Ingenieur, und es hört sich an, als würde jemand in der Kaffeepause reden. Das zeigt auch, wie viel Kapazität da vorhanden ist."

Rekorde kümmern Verstappen eben doch

"Was er in einem bestimmten Moment macht, ist für ihn schon Vergangenheit. Er bekommt mehr und mehr Rennerfahrung, er liest das Rennen sehr gut und achtet auf die Reifen", schwärmt Marko und ergänzt: "Ich sage immer: Selbst wenn die anderen auf unserem Niveau fahren, dann haben wir immer noch Max."

Zwar betont der zweifache Formel-1-Champion selbst immer wieder, dass ihm Rekorde nicht so wichtig seien. Doch Marko kennt ihn besser: "Max sagt, dass er sich nicht um Rekorde kümmert, aber wenn man ihn fragt, wer die meisten Polepositions und wie viele oder andere Rekorde hat, weiß er es sofort."

"Wir versuchen, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen, aber zuerst müssen wir die Meisterschaft gewinnen. Man kann nie wissen, denn andere Konkurrenten bringen immer wieder Upgrades mit", weiß Marko. "Wir werden also nicht zu entspannt."

"Warum wir in der Punktewertung so weit vorne liegen, liegt vor allem daran, dass die Konkurrenz dahinter ständig wechselt: In einem Rennen ist es Mercedes, im nächsten Ferrari oder (Fernando) Alonso (im Aston Martin)." Nachdem Red Bull bisher jedes Rennen gewonnen hat, liegt sein Vorsprung in der WM bei 199 Punkten.