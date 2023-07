Obwohl Nico Hülkenberg den Großen Preis von Ungarn vom neunten Startplatz in Angriff nahm und in der Anfangsphase des Rennens mit der Konkurrenz mithalten konnte, blieb der Haas-Pilot mit P14 wieder einmal punktelos. "Wenn ich ehrlich bin, dann ist es nach unseren Erwartungen gelaufen", zieht 'Hulk' Bilanz. "Es war natürlich der Reifenabbau, der sich ziemlich hoch anfühlte."

"Unsere Pace war heute nicht gut genug", ist Hülkenberg ehrlich. "Ich musste ziemlich viel verwalten, was den Reifen angeht." Dadurch konnte der Haas-Pilot das Tempo der Top-Zehn nicht mehr mitgehen, obwohl nach dem Start zunächst noch Hoffnung bestand: "Im ersten Stint war es besser als sonst. Ich war in der Lage, an Fernando dranzubleiben, und zwar für eine ganze Weile. Der Reifenabbau war geringer als erwartet."

Spätestens nach dem ersten Reifenwechsel kehrten die altbekannten Probleme allerdings zurück. "Der harte Reifen hat heute nicht so gut funktioniert, der Medium-Reifen war bei vielen Piloten die bessere Wahl", so Hülkenberg. "Das war etwas überraschend."

"Das höchste der Gefühle"

Insgesamt kämpfte der Haas-Pilot infolge der hohen Temperaturen mit einem geringen Gripniveau. "Das ist als Fahrer sehr frustrierend, aber man tut, was man kann", lässt der Deutsche das Rennen noch einmal Revue passieren. "Das war heute das höchste der Gefühle, wir haben nichts liegenlassen. Die Strategie hat gepasst, es fehlt einfach an Geschwindigkeit."

"Sobald wir anfangen zu pushen, fängt das Auto an zu rutschen und wir zerstören unsere Reifen", bringt Hülkenberg das Grundproblem des Haas VF-23 auf den Punkt. Allerdings konnte der Deutsche dem Ungarn-Rennen auch etwas Gutes abgewinnen: "Wir waren konkurrenzfähiger als an den vergangenen Sonntagen."

"Vor dem Rennen wussten wir, dass wir mit der Hitze und unserem Reifenabbau zu kämpfen haben würden", ergänzt Teamchef Günther Steiner zufrieden. "Es war ein hartes Rennen, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht, was wir konnten."

McLaren-Wunder bei Haas?

Was braucht es, damit Hülkenberg endlich wieder in die Punkte fährt? "Wir brauchen so eine Geschichte wie bei McLaren, die haben es vorgemacht", hofft der Haas-Pilot gegenüber 'Sky'. "Am Anfang der Saison in Saudi-Arabien waren sie noch hinter uns und haben es dann komplett rumgerissen. Sie haben eigentlich ein B-Auto gebracht."

In Silverstone und Ungarn fuhr Lando Norris hinter Max Verstappen auf das Podium. "Das ist ziemlich beeindruckend", so Hülkenberg. "Das schlägt hohe Wellen und muss unser Vorbild sein." Die Leistungssteigerung der Konkurrenz zeigt, dass auch während der Saison noch große Fortschritte möglich sind.

"Aber die Ingenieure und Aerodynamiker sind in der Pflicht, etwas zu finden und zu machen", mahnt der Deutsche. "Wir versuchen unser Auto zu verbessern, wir brauchen zum Beispiel mehr Abtrieb. Es gibt viele Dinge, die wir verbessern möchten."

Magnussen fährt hinterher

Warum läuft es ausgerechnet im Qualifying, wo Hülkenberg regelmäßig für Aufmerksamkeit sorgt? "Ich fühle mich wohl im Auto, vor allem auf einer Runde, wenn man viel Grip hat", erklärt der Deutsche. "Ich habe einen guten Rhythmus gefunden, eine gute Verbindung zum Auto. Das ist genau das, was ein Fahrer möchte."

Für Teamkollege Kevin Magnussen reichte es in Ungarn sogar nur zum 17. Platz. "Ich fühle mich nicht sehr gut mit den Ergebnissen, es ist ein enttäuschender Tag für uns", bilanziert der Däne. "Ich hatte keine Pace auf den harten Reifen und wir hatten zwei lange Stints auf den harten Reifen - wahrscheinlich hätten wir einen Dreistopp einlegen sollen."

"Wir können nichts anderes tun, als weiter am Auto zu arbeiten und zu versuchen, unsere Probleme zu lösen", sagt Steiner. "Viele andere Teams ziehen das Tempo an - wir können es im Moment nicht, aber wir arbeiten daran."

Spa-Chaos als Hoffnung?

Aus eigener Kraft reicht es für Haas offenbar nicht zu Punkten, daher könnte das typische Regenwetter in Spa, das auch am kommenden Wochenende erwartet wird, eine Hilfe sein. "Schaden tut es nicht, so wie wir das bisherige Bild der Saison sehen. Es kann nur positiv sein", sagt Hülkenberg.

"Aber Spa im Regen ist ein Krimi, da kann alles passieren", weiß der erfahrene Formel-1-Pilot. "Das ist kein Selbstläufer, denn Spa ist eine der anspruchsvollsten Strecken. Aber ich freue mich darauf!"