Vor dem anstehenden Formel-1-Wochenende in Imola sorgen Unwetter in der Region für starke Turbulenzen. Am Dienstag ordnete der italienische Katastrophenschutz aufgrund schwerer Regenfälle die Räumung des Fahrerlagers am Autodromo Enzo e Dino Ferrari an.

Durch die anhaltenden Niederschläge droht der nahegelegene Fluss Santerno laut Medien, über die Ufer zu treten. Das Personal der Formel-1-Teams, das bereits mit Aufbauarbeiten beschäftigt war, musste das Streckengelände verlassen.

Formel 1: AlphaTauri drückt Mitgefühl aus

Die Region Emilia-Romagna, wo Imola liegt, wird bereits seit Wochen von Unwettern heimgesucht. Der Rennstall AlphaTauri, der in Faenza nahe der Strecke beheimatet ist und bei dem laut eigener Aussage einige Mitarbeiter direkt betroffen sind, drückte den Menschen vor Ort sein Mitgefühl aus.

Die Strecke selbst soll derzeit allerdings noch nicht von Überschwemmungen betroffen sein. In der Nacht zu Donnerstag soll der Starkregen nachlassen, weshalb die Durchführung des Rennwochenendes aktuell nicht gefährdet ist.