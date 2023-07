Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart hatte vor fünf Wochen eine transitorische ischämische Attacke, einen sogenannten Mini-Schlaganfall. Das hat der 84-Jährige gegenüber der 'Daily Mail' bestätigt.

"Ich stand in der Nacht auf und fühlte mich seltsam. Ich bin einfach umgefallen. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war eine ganze Weile bewusstlos", berichtet Stewart, der 1969, 1971 und 1973 den WM-Titel in der Formel 1 gewann.

Stewart war zum Zeitpunkt der Attacke in Jordanien, wo er der Hochzeit von Kronprinz Hussein bin Abdullah beiwohnte. "Es war in der Nacht vor der Hochzeit [am 1. Juni]", berichtet Stewart, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.

"Mein Sohn Paul und seine Frau waren bei der Hochzeit dabei, in einem Schlafzimmer in einem anderen Stockwerk. Bis heute weiß ich nicht, wie ich in Pauls Zimmer gekommen bin", so der 27-malige Grand-Prix-Sieger.

Auch an seine anschließende Fahrt im Krankenwagen erinnere er sich nicht. Er berichtet: "Seine Majestät besorgte die besten Ärzte für mich. Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause, und der Kronprinz von Bahrain stellte großzügigerweise sein Flugzeug zur Verfügung, um mich nach Europa zurückzufliegen."

"Zu diesem Zeitpunkt ging es mir schon wieder ziemlich gut. Allerdings konnte ich nicht sehr gut laufen", so Stewart, der laut eigener Aussage bereits einige Tage vorher "sehr krank" gewesen sei, aber trotzdem nach Jordanien reiste.

"Es ist alles zusammengekommen", so Stewart, der nach dem Monaco-Rennen am 28. Mai erst nach Großbritannien zurückkehrte, dann laut eigener Aussage eine Nacht in Genf verbrachte und anschließend nach Jordanien weiterreiste, was in seinem Zustand womöglich zu anstrengend war.

"Ich mache jetzt viel Physiotherapie und kann fast wieder perfekt laufen", berichtet Stewart, der bereits an diesem Wochenende in Silverstone wieder an die Rennstrecke zurückkehren will.

Stewart, der am 11. Juni, also wenige Tage nach seinem Mini-Schlaganfall, seinen 84. Geburtstag feierte, ist der älteste noch lebende Formel-1-Weltmeister.