Lando Norris tat ganz unschuldig. Nachdem der Brite seine Flasche Champagner mit dem Boden voran auf das Podest gehämmert hatte, spritzte der McLaren-Pilot Weltmeister Max Verstappen nass - so wie üblich bei einer Formel-1-Siegerehrung.

Dass beim gewaltsamen Entkorken Verstappens Siegertrophäe vom Podest gefallen und dabei zersprungen war, interessierte Norris offenbar nicht.

"Max hat den Pokal einfach zu nah am Rand platziert. Ich weiß nicht, er ist einfach umgefallen. Nicht mein Problem, es ist seines", scherzte Norris im Anschluss. Auch Verstappen nahm das Missgeschick sportlich, schließlich sammelt der Niederländer die Pokale für Grand-Prix-Siege in dieser Saison in beängstigender Regelmäßigkeit: "Das nächste Mal nehme ich ihn runter und passe auf."

Verstappens Sieges-Serie geht weiter

Der Triumph auf dem Hungaroring war bereits Verstappens siebter Sieg in Serie, insgesamt war es sein 44. Erfolg in der Königsklasse des Motorsports. Die dritte Weltmeisterschaft scheint nur noch Formsache zu sein. In der WM-Wertung führt er nun mit 110 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der am Sonntag hinter Verstappen und Norris Dritter wurde.

Verstappens Red-Bull-Team nahm Norris' Malheur mit Humor. "Record broken, Trophy broken", schrieb der Rennstall bei Twitter zu einem Foto, das Verstappen mit den Teilen der zerbrochenen Trophäe zeigt. Auch der Rennstall hatte am Wochenende dank eines Rekords gut Lachen: Der Konstrukteursweltmeister gewann die vergangenen zwölf Rennen allesamt - und damit eins mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988.