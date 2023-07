Ferrari-Pilot Charles Leclerc denkt offenbar nicht daran, Maranello zu verlassen. "Es gibt 1000 Gründe, bei Ferrari bleiben zu wollen. Ich bin seit jeher ein Ferrari-Fan, ich habe Ferrari schon immer geliebt. Dies ist allein schon ein Grund zu bleiben", sagte Leclerc im Interview mit der Turiner Tageszeitung La Stampa.

Der zweite Platz am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Österreich habe seine "gute Laune wiederhergestellt", sagte der 25-Jährige, der bei der Scuderia noch einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt: "Ich habe schnell mein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Jedes Mal, wenn ich an einer Schwachstelle gearbeitet habe, habe ich mich schnell verbessert. Ich bin mir sicher, dass es beim nächsten Mal besser laufen wird. Wir arbeiten in die richtige Richtung."

Seine Ziele für die laufende Saison haben sich aufgrund der Überlegenheit von Red Bull und Max Verstappen drastisch reduziert. "Beim ersten Rennen in diesem Jahr ging es darum, beide Meisterschaftstitel zu gewinnen. Das war alles, was ich im Kopf hatte. Jetzt wäre ein zweiter Platz bei den Konstrukteuren hinter Red Bull und vor Aston Martin und Mercedes ein gutes Ergebnis. Mein Ziel ist es, auf Platz drei unter den Piloten abzuscheiden", sagte Leclerc.