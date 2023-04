Die italienische Polizei hat vier Personen festgenommen, die dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc vor einem Jahr eine Luxusuhr im Wert von rund 311.000 Euro gestohlen haben sollen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

Sie gehören zu einer auf Diebstahl von Luxusuhren spezialisierten Bande, berichtete die Polizei.

F1-Star Charles Leclerc beklaut

Zwei Mitglieder der Organisation hatten am 18. April 2022 Leclerc in einer schwach beleuchteten Straße im toskanischen Badeort Forte dei Marmi um ein Autogramm gebeten. Das wurde dem Formel-1-Piloten zum Verhängnis: Die Kriminellen stahlen ihm die Uhr, ohne dass der es merkte.

Erst Stunden später meldete er der Polizei den Diebstahl. In derselben Nacht hatte die Bande ohne Erfolg versucht, einem anderen Mann seine Uhr im Wert von 40.000 Euro zu stehlen.

Formel 1: Ferrari-Pilot als Jäger

Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati, la rapina di un prezioso orologio compiuta ai danni del pilota Charles Leclerc -> https://t.co/Hdzu5cUe9q pic.twitter.com/0wAIIuPFm1 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) April 4, 2023

Wie Aufnahmen jetzt zeigen, hat Leclerc sogar versucht die Räuber nach der Tat ausfindig zu machen und jagte sie in seinem Ferrari durch die Straßen von Monaco. Am Ende war der Dieb in einem Van unterwegs und übergab die Beute an Komplizen auf einem Roller.

Die Täter und die Täterin wurden nun gefasst.