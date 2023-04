Die italienische Polizei hat vier Personen festgenommen, die dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc vor einem Jahr eine Luxusuhr im Wert von rund 311.000 Euro gestohlen haben sollen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Sie gehören zu einer auf Diebstahl von Luxusuhren spezialisierten Bande, berichtete die Polizei.

Zwei Mitglieder der Organisation hatten am 18. April 2022 Leclerc in einer schwach beleuchteten Straße im toskanischen Badeort Forte dei Marmi um ein Autogramm gebeten. Das wurde dem Formel-1-Piloten zum Verhängnis: Die Kriminellen stahlen ihm die Uhr, ohne dass der es merkte. Erst Stunden später meldete er der Polizei den Diebstahl. In derselben Nacht hatte die Bande ohne Erfolg versucht, einem anderen Mann seine Uhr im Wert von 40.000 Euro zu stehlen.