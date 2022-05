Laut Mercedes-Pilot Lewis Hamilton waren die Vereinigten Staaten von Amerika für die Formel 1 in Vergangenheit ein gallisches Dorf, das der Königsklasse nicht die Aufmerksamkeit gewidmet hat, den sie sich erhofft hat. NASCAR und IndyCar dominieren auf der anderen Seite des Atlantiks die Motorsportwelt, doch das könnte sich durch die neusten Entwicklungen ändern.

Der Inhaber der Formel 1, Liberty Media, ist ein US-Unternehmen und kennt den Markt deshalb wie seine Westentasche. Neben dem Grand Prix von Austin in Texas, der vergangenes Jahr von rund 400.000 Zuschauern besucht wurde, findet im Mai 2022 erstmals der Grand Prix von Miami rund ums Hard-Rock-Stadion der Miami Dolphins (NFL-Team) statt. Es gibt also zwei US-Rennen, die das Land in den Bann der Königsklasse ziehen sollen.

"Ich bin mit dem Wissen aufgewachsen, wie großartig unser Sport ist, dennoch gab es in Sachen Leidenschaft für die Königsklasse bisher keine Verbindung zwischen den USA und dem Rest der Welt", so Hamilton. "Es ist großartig, zu sehen, dass das Eis gebrochen ist und die Liebe für den Sport in den Vereinigten Staaten wächst."

"Es gibt dort viele Sportfans und Miami wird für uns alle eine neue Erfahrung werden - für die Rennsport-Gemeinschaft, die Fans, die es sich anschauen und auch jene, die erstmals in diese Region reisen werden. Die USA hat eine Menge zu bieten in dieser Region, weshalb es so spannend ist", freut sich Hamilton, der 2007 den letzten Grand Prix von Indianapolis gewonnen hat und auch bei der Rückkehr der USA mit Austin im Jahr 2012 miterlebt hat.

Die Strecke in Miami Gardens verfügt über technische, langsame Bereiche, aber auch über Sektoren, die wegen ihrer langen Geraden sehr schnell sein werden. Vor der Haarnadelkurve (Kurve 17) werden mit Geschwindigkeiten von 320 Kilometer pro Stunde gerechnet. Dort erwarten die Teams und Fahrer außerdem eine Menge Überholmanöver. Bisher waren die Rückmeldungen der Formel-1-Piloten nach den ersten Metern im Simulator durchweg positiv.