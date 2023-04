Erstmals seit dem Brasilien-Grand-Prix im November 2022 stand Lewis Hamilton am Wochenende wieder auf einem Formel-1-Podium. Der Rekordweltmeister wurde in Melbourne Zweiter und holte damit das erste Mercedes-Podest 2023.

Ein Durchbruch sei das Rennen in Australien aber keinesfalls gewesen, stellt Hamilton anschließend klar. "Ich fühle mich im Auto noch immer nicht wohl. Ich fühle mich dem Auto noch immer nicht verbunden", betont der 38-Jährige.

Hintergrund: Am Donnerstag vor dem Grand Prix im Albert Park hatte der Brite erstmals ganz offen über seine Probleme im Mercedes W14 gesprochen und verraten, dass er unter anderem mit der für ihn ungewohnten Sitzposition nicht zurechtkommt.

"Wir sitzen näher an den Vorderrädern als alle anderen Fahrer. Unser Cockpit ist weit nach vorn gerückt", erklärte Hamilton dort und verriet: "Dadurch hast du beim Fahren das Gefühl, als würdest du auf den Vorderrädern sitzen."

"Das ist eins der schlimmsten Gefühle, die du beim Fahren haben kannst", so Hamilton, der nach seinem zweiten Platz im Rennen betont, er fahre unter diesen erschwerten Umständen aktuell "so gut ich kann".

"Und ich arbeite so hart wie möglich daran, diese Verbindung [mit dem Auto] herzustellen. Aber ich denke, das ist ein langes Projekt", so Hamilton, der ergänzt: "Dass wir hier vorne mit Aston kämpfen können, ist zu diesem Zeitpunkt der Saison einfach großartig."

Denn tatsächlich konnte Hamilton seinen Ex-Teamkollegen Fernando Alonso am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison hinter sich lassen und als Zweiter "Best of the Rest" hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen werden.

"Wir müssen einfach weiterkämpfen", betont Hamilton, der inzwischen seit bald anderthalb Jahren ohne Sieg ist. Seinen letzten Erfolg in der Formel 1 feierte er am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien.

Beim kommenden Formel-1-Rennen in Baku (30. April) wird das fast 17 Monate her sein.