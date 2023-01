"Wir wussten, dass der Tag kommen würde, an dem es schwierig werden würde", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Seit 2014 hatten die Silberpfeile jeden einzelnen Konstrukteurstitel gewonnen und nur 2021 den Fahrertitel knapp verpasst. Das neue Formel-1-Reglement für 2022 barg natürlich die Gefahr, dass diese Strähne reißen würde.

Doch die Art und Weise hatte viele Experten überrascht - und auch Mercedes selbst. Erst zwei Rennen vor Schluss konnte man den ersten Saisonsieg einfahren, von Red Bull war man die meiste Zeit der Saison weit entfernt. Dabei war man im vergangenen Herbst noch zuversichtlich, was die kommende Saison angeht.

"Ich erinnere mich, dass wir im Oktober darüber sprachen, wie aufregend es war, Leistung über den Unterboden zu finden", sagt Wolff in einem veröffentlichten Videorückblick des Teams, "und dass der eigentliche Trick darin bestand, wie tief wir das Auto tatsächlich bekommen können. Und ich glaube, das hat uns auf die falsche Fährte geführt."

Mercedes habe im Windkanal enorme Performance-Gewinne gesehen, wenn man das Auto tief auf den Boden gebracht hatte. Aber: "Ich denke, wenn man die Saison im Nachhinein betrachtet, haben wir zu sehr in diese Richtung gedrängt", sagt Technikchef Mike Elliott.

Denn als die Autos zum ersten Mal auf die richtige Strecke kamen, deutete sich ein unerwartetes Phänomen an: Porpoising. Das ließ die Autos über die Straße hoppeln und verursachte vor allem bei Mercedes arge Probleme und Kopfzerbrechen.

"Normalerweise weiß man, wo man mit dem Auto stehen wird, und normalerweise beginnen wir die Saison mit einer ziemlich guten Vorstellung davon, wo unsere Leistung im Vergleich zum vorherigen Auto liegen wird", sagt Elliott. "Aber ich glaube, dies ist die erste Saison seit langem, in der wir mit einem Problem begonnen haben, das wir nicht vorhersehen konnten."

Mercedes rätselt über Problem

Für Mercedes war der Saisonauftakt ein Schock. "Durch die normale Entwicklung über den Winter fühlte sich das Auto gut an. Dann in die Wintertests zu gehen und einige größere Probleme mit dem Auto zu finden, war ziemlich entmutigend", so der Technikchef.

Zwar holte man in Bahrain überraschend die Positionen drei und vier, doch vor allem Lewis Hamilton hatte zu kämpfen: Beim zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien fragte er, ob es für seinen zehnten Platz überhaupt einen Punkt gibt, und beim vierten Lauf in Imola kam er als 13. außerhalb der Punkte ins Ziel.

Und während die Konkurrenz das Problem nach und nach in den Griff zu bekommen schien, rätselte Mercedes weiter. "Für uns war es besonders schwierig, dass einige unserer Konkurrenten es verstanden oder ein leistungsstarkes Auto zu haben schienen, und dass wir so viele Monate brauchten, um herauszufinden, was das grundlegende Problem ist", sagt Wolff.

"Das hat uns die Saison gekostet", so der Österreicher.

Auch für Mike Elliott war das natürlich keine leichte Situation. Der Technikchef hatte erst im Vorjahr die Position von James Allison übernommen und war damit erstmals für ein Auto des Teams verantwortlich. "Das war natürlich keine gute Ausgangslage", räumt er ein und bezeichnet den Saisonbeginn als "echte Herausforderung".

Durch Niederlagen lernen

Doch was ihn gefreut hat, war die Reaktion von Mercedes auf die Situation: "Die Art und Weise, wie das Team zusammengehalten und versucht hat, das zu verstehen, und die Fortschritte, die wir gemacht haben, sind der Teil, mit dem ich zufrieden bin", betont er. Denn Mercedes hat sich herausgekämpft und am Ende sogar noch einen Sieg eingefahren.

Laut Wolff war das für das Team nach den ganzen Erfolgen eine wertvolle Erfahrung: "Nur in den schwierigsten Umgebungen lernt man am meisten, und es wäre vielleicht eine andere Geschichte gewesen, wenn wir weiter gewonnen hätten", sagt er.

"Aber ich denke, das ist aus Sicht der persönlichen Entwicklung und als Führungskraft super wichtig, und da bin ich mir sicher, so schwierig es manchmal auch war."

"Ich glaube, wir haben alle gesagt, dass wir erst dann wissen, wie gut wir als Team sind, wenn die schwierigen Zeiten kommen", ergänzt Elliott. "Ich denke, man lernt am meisten daraus, und das nehmen wir hoffentlich mit in die nächsten Jahre".