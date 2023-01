Michael Andretti sagt, dass der Widerstand der Formel 1 gegen seine Pläne, in den Grand-Prix-Sport einzusteigen, nur aus "Gier" besteht. Der Amerikaner, der mit der Marke Cadillac von General Motors so bald wie möglich in die Formel 1 einsteigen will, hat bei den derzeitigen Konkurrenten wenig Unterstützung für seine Ambitionen gefunden.

Während FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem darauf erpicht ist, das Starterfeld um weitere Teams zu erweitern, und glaubt, dass die Beteiligung von GM dem Sport Auftrieb geben wird, hat Andretti bei seinen potenziellen Konkurrenten nicht die erhoffte Unterstützung gefunden.

Eine Kombination von Faktoren, darunter seine politischen Äußerungen, seine Kritik an den Teams, Fragen über die tatsächliche Beteiligung von GM an seinen Motorenplänen sowie Bedenken über eine "Verwässerungs"-Zahlung, mit der die Konkurrenten dafür entschädigt werden sollen, dass sie ihre Einnahmen aus den kommerziellen Rechten teilen müssen, sind Faktoren, die für Unbehagen gesorgt haben.

Andretti: "Es geht nur um Geld"

In einem Gespräch mit 'Forbes' wendet sich Andretti jedoch gegen die Haltung der Formel-1-Teams. Er meint, es handele sich um eine Frage der reinen "Gier", da es keinen Zweifel daran gebe, was der Hauptmotivationsfaktor hinter dem politischen Kampf sei.

"Es geht nur um Geld", sagt Andretti. "Erstens denken sie, dass sie ein Zehntel ihres Preisgeldes verwässert bekommen, aber sie werden auch sehr gierig, weil sie denken, dass wir auch alle amerikanischen Sponsoren mitnehmen."

"Es geht nur um Gier und darum, auf sich selbst zu schauen und nicht darauf, was das Beste für das allgemeine Wachstum der Serie ist", so Andretti, der im vergangenen Jahr Schwierigkeiten hatte, Unterstützung für seine ursprünglichen Pläne, in die Formel 1 einzusteigen, zu bekommen, als er ohne noch ohne einen Hersteller in die Königsklasse einsteigen wollte.

Andretti will Konkurrenz "zum Schweigen bringen"

Er hat jedoch gehofft, dass die Beteiligung von GM dazu beitragen würde, die Einstellung zu ändern, meint aber, er sei nicht schockiert, dass die derzeitigen Formel-1-Teams unzufrieden seien.

"Ich bin nicht überrascht", fügt er hinzu. "In der Formel 1 kümmern sich die Besitzer um sich selbst und nicht darum, was das Beste für die Serie ist. Das ist der Unterschied zwischen der Position von Präsident Mohammed und der Position der Teambesitzer. Präsident Mohammed kümmert sich um die Zukunft des Sports."

"Mohammed hat es verstanden. Er ist ein Rennfahrer und er versteht, dass die Serie ein oder zwei weitere Teams braucht. Es ist eine FIA-Meisterschaft, und sie hat die meisten Karten in der Hand, um die Interessenbekundung in Gang zu bringen."

Andretti sagt zudem, dass er sich von der Negativität der Formel-1-Situation nicht abschrecken lässt, sondern sie ihn sogar anspornt: "Man muss sich auf seine Arbeit konzentrieren und nicht auf die Pessimisten hören", betont er. "Ich nutze die Pessimisten sogar als Motivation. Es macht immer Spaß, sie zum Schweigen zu bringen."

Was ist nun der Plan von Cadillac?

Andretti und Cadillac haben sich noch nicht zu den Details ihrer Motorenpläne geäußert und bisher nur gesagt, dass es eine Vereinbarung mit einem aktuellen Hersteller gibt. Es gab jedoch Andeutungen, dass Cadillac plant, seine eigene Technologie und sein Know-how in das Projekt einzubringen, um das Aggregat voranzutreiben.

Die konkurrierenden Teams sind jedoch nicht überzeugt und vermuten, dass Cadillac angesichts des bis 2025 geltenden Stopps der Motorenentwicklung und der strengen Vorschriften für die Beteiligung der Hersteller ab 2026 lediglich ein Rebranding von Renault-Kundeneinheiten plant.

Andretti beharrt jedoch darauf, dass es sich bei dem Deal um mehr als nur ein Logo handelt, und betont, dass Cadillac eine technische Rolle spielen wird - und dass sich die Dinge ändern könnten, wenn für 2026 eine neue Formel in Kraft tritt.

Andretti stellt klar: "Cadillac wird stark involviert sein"

Auf die Vorschläge zur Umbenennung der Renault-Power-Unit angesprochen, sagt er: "Das ist ein Gerücht - es ist nicht wahr - Cadillac wird sehr stark in die Herstellung des Autos involviert sein. Wenn wir 2025 einsteigen, wird es noch keinen neuen Motor geben, sodass wir mit einer Formel fahren müssten, die jetzt verwendet wird."

"Aber 2026 gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir mit einem anderen Motorenhersteller umsetzen können. Es wäre kein Markenmotor, denn der Motor wäre geistiges Eigentum von Cadillac, also kein Markenmotor."