Mick Schumacher, der in diesem Jahr als Testfahrer bei Mercedes angestellt ist, hat Angebote aus der Formel 1 für das Jahr 2024 bestätigt.

"Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was", erklärte der 23-Jährige, der sein Stammcockpit bei Haas aufgeben musste, bei einer Presserunde seines Rennstalls.

Sein Traum von einer Rückkehr in die Formel 1 könnte 2024 wahr werden. Der genaue Zeitpunkt, wann Gespräche beginnen, ist noch nicht klar, werde sich aber "im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen". Zudem sei der Deutsche "sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden".

Formel 1: Schumacher blickt selbstbewusst in die Zukunft

Um welche Teams es sich dabei handelt, verriet der Sohn von Legende Michael Schumacher nicht. Den Glauben an seine Fähigkeiten hat Mick Schumacher aber auch nach dem Karriere-Rückschlag nicht verloren. "Mit den Ergebnissen, die ich in den Nachwuchskategorien und auch in der Formel 1 gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden", sagte der 23-Jährige.

Noch muss sich Schumacher allerdings gedulden, bis er sein Können wieder bei einem Formel-1-Rennen unter Beweis stellen kann. Als Ersatzfahrer kann er lediglich zum Einsatz kommen, wenn einer der jeweils zwei Stammfahrer von Mercedes oder McLaren ausfallen sollten.

"Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich bin in einer komfortablen Position, wo ich denke, dass ich viel aus dem Jahr rausholen kann", sagte Schumacher über die kommende Saison