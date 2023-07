Mick Schumacher hat am Mittwoch seinen ersten Testtag mit dem McLaren Formel-1-Team absolviert. Schauplatz war die Portimao-Strecke in Portugal. Der Deutsche saß aber nicht am Steuer des aktuellen MCL60, sondern im MCL35M aus dem Jahr 2021, also ein Auto noch nach dem alten Technischen Reglement.

Laut Reglement ist es erlaubt, private Testfahrten mit einem mindestens zwei Jahre alten Fahrzeug durchzuführen. Schumachers Test war Teil der Vereinbarung zwischen Mercedes und McLaren, die Test- und Ersatzfahrer zu teilen.

In den vergangenen Jahren hatte McLaren zum Beispiel eine Abmachung mit Mercedes, auf Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries zurückzugreifen, falls einer der beiden Stammfahrer bei einem Grand Prix vertreten werden müsste.

Erste Zusammenarbeit mit McLaren

Ende 2022 wurde die Zusammenarbeit verlängert. Da nun Schumacher der Test- und Ersatzfahrer von Mercedes ist, könnte er zum Zug kommen, sollte Lando Norris oder Oscar Piastri bei einem Rennwochenende ersetzt werden müssen.

Mit diesem Test in Portimao hat Schumacher nun erstmals mit McLaren zusammengearbeitet und das Team und deren Abläufe kennengelernt. Da sich das Rennteam auf Silverstone vorbereitet, war in Portimao ein Testteam von McLaren im Einsatz, wo auch einige junge Ingenieure dabei waren.

"Mick wird von einigen unserer Auszubildenden und Praktikanten aus den Bereichen Mechanik und Technik unterstützt, die wertvolle Erfahrungen in der Arbeit an der Strecke sammeln konnten", teilt der britische Rennstall via 'Twitter' mit.

Nach seinem Aus bei Haas war es in diesem Jahr der zweite Formel-1-Test für Schumacher. In Barcelona hat er bereits einen Reifentest für Pirelli in einem Mercedes absolviert. Dieser Test fand Anfang Juni statt. Schumacher fuhr dort den aktuellen Mercedes W14 E.

In Barcelona ging es nicht um die pure Performance, sondern darum, Daten für Pirelli zu sammeln. Auch bei seinem ersten Test mit McLaren stand das Kennenlernen des Teams und deren spezifischen Arbeitsabläufe im Vordergrund.

Einsatz beim "Festival of Speed" in Goodwood

Demnächst wird Schumacher das nächste Mal am Steuer eines Formel-1-Boliden sitzen, aber zu ganz anderen Zwecken. Beim legendären "Festival of Speed" in Goodwood, das vom 13. bis 16. Juli stattfindet, steuert er einen Mercedes seines Vaters Michael.

Dabei handelt es sich um den W02 aus dem Jahr 2011. "Es wird spektakulär, das Auto meines Vaters zu fahren, auch wenn es nur kurze Stints sein werden", freut sich Schumacher darauf. "Es ist großartig, die Chance zu haben, diese Generation von Autos kennenzulernen. Dass er dieses Auto gefahren hat, macht es für mich noch spezieller. Das weckt viele Emotionen!"