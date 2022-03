Sakhir - Ein Jahr lang hat Mick Schumacher die Formel 1 von ganz hinten gesehen. An seiner Perspektive hat sich dadurch allerdings nichts geändert - irgendwann will er ganz vorne stehen, als Weltmeister der Königsklasse.

"Das bleibt mein Ziel, sonst wäre ich falsch hier", sagt der 22-Jährige vor dem Start seiner zweiten Saison im SID-Interview: "Ich will der beste Fahrer werden, den es gibt."

Wenn am Sonntag (16 Uhr MEZ) in Bahrain die neue Saison anfängt, dann soll sein Haas-Bolide endlich konkurrenzfähig sein. Die Eindrücke aus den Tests jedenfalls "waren gut, besser als letzte Saison", so Schumacher, der im 29-jährigen Dänen Kevin Magnussen einen neuen Teamkollegen erhalten hat.

"Kevin war ja nur ein Jahr raus und ist davor schon sehr lange Formel 1 gefahren. Ich persönlich weiß aber, was ich kann, daher schüchtert mich das nicht ein. Und ich denke, ich kann von ihm profitieren", erklärte Schumacher.

Für den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher geht es um einen Vertrag für 2023. Ferrari fördert ihn seit 2019, bei der Scuderia schaut man sehr genau auf seine Vorstellungen.

"Je besser dieses Jahr läuft, desto größer werden meine Möglichkeiten für die Zukunft sein", sagte Schumacher: "Natürlich sind gute Leistungen wichtig, und es wäre auch einfach schön, liefern zu können. Nach diesem letzten Jahr mit Haas wollen wir zeigen, dass wir mit unserer Entwicklung vorwärtskommen."

