Nach zwei Jahren als Stammfahrer bei Haas fristet Mick Schumacher derzeit sein Dasein als Ersatzpilot bei Mercedes.

Bei AlphaTauri soll der Deutsche zusammen mit Nyck de Vries Top-Favorit auf die Nachfolge des abgewanderten Pierre Gasly gewesen sein. Aber warum entschied sich der Schwester-Rennstall von Red Bull Racing letztendlich für den Niederländer? Das erklärte Dr. Helmut Marko, Motorsportchef bei Red Bull, nun in einem Podcast.

"Franz Tost (Teamchef bei AlphaTauri; Anm. d. Red.) wollte Mick Schumacher, aber Mick war in seiner gesamten Karriere Teil der Ferrari-Akademie. Und dazu war er schon in der Formel 1. AlphaTauri ist aber ein Junior-Team", so Marko bei "Inside Line F1". "Der Unterschied zwischen Nyck de Vries und Schumacher war, dass er [de Vries] nur ein Rennen hatte - ein sehr erfolgreiches in Monza. Also hat er in unsere Philosophie mit dem Junior-Team gepasst."

Interessant: Zudem erklärte der 80-Jährige, dass sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner gegen eine Verpflichtung von Nyck de Vries ausgesprochen hatte. Es sei zwar nicht häufig der Fall, dass sich bei uneinig seien, ab und an käme dies aber vor, so Marko. Schlimm findet der Österreicher das aber nicht.

Hat Schumacher die Chance auf ein Stammcockpit in 2024?

Vielmehr gab er zu, dass es momentan so scheint, als würde Horner Recht behalten. Nach bisher acht Rennen wartet de Vries weiter auf einen Punkt. Einzig Williams-Rookie Logan Sargeant steht derzeit ebenfalls ohne Zähler da.

Währenddessen ist unklar, ob Mick Schumacher in der kommenden Saison ein Stammcockpit ergattern kann. Zuletzt waren Gerüchte um einen Platz bei Williams - sollte Sargeant weiter enttäuschen - und Alfa Romeo (ab nächster Saison "Sauber" und ab 2026 "Audi") laut geworden.