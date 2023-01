Auch wenn Mick Schumachers Karriere als Formel-1-Stammfahrer vorerst vorbei ist, wird der Deutsche 2023 nicht ganz aus der Königsklasse verschwinden.

Als Ersatzpilot bei Mercedes hat er in einem der Topteams eine neue Aufgabe.

Teamchef Toto Wolff hält große Stücke auf den jungen Deutschen und sieht in der neuen Konstellation als Win-Win-Situation für beide Seiten. "Der wichtigste Faktor ist seine Persönlichkeit", antwortet er auf die Frage, was er von Schumacher in seiner Rolle als Mercedes-Reservist erwartet.

Formel 1: Toto Wolff mit Lobeshymne auf Schumacher Junior

Der Österreicher ergänzt: "Er ist ein gut ausgebildeter, intelligenter und talentierter junger Mann. Ich glaube, dass er in seiner Jugendkarriere eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Und ich glaube, wenn man ihm ein sicheres Umfeld bietet, in dem er sich weiterentwickeln kann, kann er in der Zukunft ein guter Rennfahrer auf einem festen Platz sein."

"Genauso haben wir Nyck de Vries gehen lassen, um ihm eine Karriere zu ermöglichen", zieht Wolff den Vergleich zu dem Niederländer, der als Mercedes-Junior Erfahrungen sammelte und für 2023 ein Cockpit bei AlphaTauri ergatterte.

"Das könnte auch etwas sein, was mit Mick passieren könnte", glaubt der Teamchef: "Ob er nun in unserem Team bleibt oder woanders hingeht. Wir wissen es noch nicht."

Formel 1: Wohin führt der Weg von Mick Schumacher langfristig?

In einem Punkt ist sich Wolff bei Schumacher hingegen sicher: "Er wird einen massiven Beitrag leisten, weil er das neue Auto ein Jahr lang gefahren ist, seit zwei Jahren in der Formel 1 ist, die Reifen kennt, die Schwierigkeiten in der dem Auto innewohnenden DNA der aktuellen Formel-1-Generation kennt."

Ob im Simulator oder bei der Beurteilung des Autos insgesamt, Schumacher werde "sehr hilfreich" sein, so Wolff.

Er ist sicher: "Es wird gut sein, ihn auf der Strecke und bei den Debriefs zu haben. Er ist ein glaubwürdiger, junger Rennfahrer. In dieser Hinsicht haben wir also definitiv gewonnen, wenn Mick ins Team kommt."