Mick Schumacher im Kurzportrait

Team: Haas F1 Team

In der Formel 1 seit: 2021

Geburtsdatum: 22. März 1999

Geburtsort: Vufflens-le-Chateau, Schweiz

Größe: 1,76 Meter

Nationalität: Deutsch

Mick Schumacher: Vater, Herkunft und Jugend

Mick Schumacher wurde am 22. März 1999 als Sohn von Corinna und Formel-1-Legende Michael Schumacher im schweizerischen Vufflens-le-Chateau geboren. Sein Vater ist mit sieben WM-Titeln Rekord-Weltmeister in der Formel 1. 2013 verunglückte Michael Schumacher beim Ski fahren schwer. Wie es ihm heute genau geht, ist nicht genau bekannt. Mick Schumacher verriet 2021 in einer Doku über seinen Vater: "Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden. Einfach, weil wir jetzt in einer ähnlichen Sprache sprechen. In der Motorsportsprache." Sie hätten nun mehr zu bereden. Das gehe ihm in vielen Momenten durch den Kopf: "Da denke ich mir, das wäre so cool. Das wäre es jetzt. Ich würde alles aufgeben, nur für das."

Mick Schumacher in der Formel 1: Debüt, Verdienst, Siege

Am 28. März 2021 bestritt Mick Schumacher in Bahrain sein erstes Rennen in der Formel 1. Damals landete er auf Platz 16.

Laut diversen Quellen liegt sein Gehalt bei rund einer Million Euro. Sein aktueller Vertrag beim Haas F1 Team läuft nach der Saison 2022 aus.

Bislang hat Mick Schumacher mit Haas in der Formel 1 zwölf WM-Punkte geholt, ein Sieg oder ein Podestplatz war noch nicht dabei.

Wer ist die Schwester von Mick Schumacher?

Mick Schumacher hat noch eine Schwester, die 25 Jahre alte Gina-Maria. Sie ist im Westernreiten aktiv und dabei als mehrmalige Europameisterin sehr erfolgreich.

Welche Erfolge hat Mick Schumacher in seiner Karriere schon gefeiert?

Mick Schumacher holte auf dem Weg in die Formel 1 zwei Titel. 2018 gewann er in der Nachwuchs-Rennserie Formel 3 die Meisterschaft. Zwei Jahre später wurde er auch in der Formel 2 Meister. 2021 schaffte er schließlich den Sprung in die Formel 1.

Für welches Team fährt Mick Schumacher?

Seit seinem Einstieg in die Formel 1 fährt Mick Schumacher für den US-Rennstall Haas F1 Team. Sein Teamchef ist der Österreicher Günther Steiner, sein Teamkollege der Däne Kevin Magnussen.

Was bedeutet die 47 bei Mick Schumacher?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die 4 Mick Schumachers Lieblingszahl. Die 7 steht für seinen Vater. Es ist die Zahl, die Michael Schumacher laut Mick immer wählte. "Die 4 und die 7 zusammengenommen ergibt eine Einheit aus oder eine Verbindung zwischen uns beiden. Und dass die Geburtstage unserer Familie zusammen gezählt die 47 ergeben, fühlt sich für mich wie eine Bestätigung dieser Wahl an", sagt Mick Schumacher.

Wer ist der Manager von Mick Schumacher?

Sabine Kehm kümmert sich um die Belange von Mick Schumacher. Das hatte die ehemalige Journalistin bereits bei Micks Vater Michael Schumacher während dessen aktiver Karriere getan.

Wo wird Mick Schumacher 2023 fahren?

Das steht noch nicht fest. Zwei Optionen hat er: Sein aktuelles Team Haas, wo der Deutsche Nico Hülkenberg sein Konkurrent ist. Wir haben beide Fahrer miteinander verglichen.

Außerdem könnte Mick Schumacher bei Williams unterkommen, dort ist auch noch ein Platz für 2023 frei.

