München - In der Formel 1 deutet sich ein Paukenschlag an! Weltmeister Lewis Hamilton droht nach seiner Pole Position beim Qualifying in Brasilien die Disqualifikation. Grund sind Unstimmigkeiten bei einer Untersuchung am Boliden des Briten.

So hat die FIA gemeldet, dass das DRS am Silberpfeil des siebenmaligen Champions über die erlaubte Distanz von 85 Millimetern geöffnet werden konnte. Dies würde einen Verstoß gegen das Technische Reglement der Königsklasse darstellen.

Kann das DRS weiter als erlaubt geöffnet werden, würde dadurch der Luftwiderstand in den DRS-Zonen noch stärker reduziert werden, wodurch höhere Geschwindigkeiten erzielt werden könnten. Für Mercedes ein klarer und unrechtmäßiger Vorteil.

Doppelter Nachteil für Hamilton

Sollte Hamilton disqualifiziert werden, müsste er im Sprintrennen am Samstag vom letzten Platz starten. Dies wäre aus zwei Gründen bitter. Zum einen schnappte sich Hamilton beim Qualifying am Freitag nach einer exzellenten Leistung und mit mehr als vier Zehntelsekunden die Pole Position. Diese wäre damit hinfällig.

Zum anderen könnte dies im WM-Kampf bei nur noch vier ausstehenden Renn-Wochenenden bereits eine Vorentscheidung in Richtung von Red-Bull-Pilot Max Verstappen sein. Zumal Hamilton beim Rennen am Sonntag aufgrund eines erneuten Motorwechsels ohnehin fünf Plätze weiter hinten starten muss.

