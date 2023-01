Kommt ein US-amerikanischer Hersteller in die Formel 1? Andretti Autosport und Cadillac werden sich bei der FIA um einen Platz bewerben! Teambesitzer Michael Andretti und General-Motors-Präsident und verkündeten dies im Rahmen einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

Michael Andretti hat sein Interesse an der Formel 1 in jüngster Zeit immer wieder deutlich gemacht. Bereits im Mai 2022 verkündete Andretti Autosport den Bau einer Formel-1-tauglichen Fabrik bei Indianapolis.

Gleichzeitig sucht der Automobil-Weltverband FIA nach einem elften Team für die Formel 1. Derzeit ist Andretti am dichtesten dran. FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem verkündete bereits zu Beginn der Woche, dass man einen Interessenscheck für potenzielle Formel-1-Teams durchführen möchte.

Denn die größte Hürde für einen Einstieg von Andretti in die Formel 1 kam bislang von den bestehenden Teams. Doch mit einem großen Hersteller wie GM im Rücken dürfte der Widerstand kleiner werden.

Andretti Autosport ist aus dem Team Green hervorgegangen, das auf dem Höhepunkt der CART World Series (später ChampCar) hochklassige Fahrer wie Dario Franchitti oder Paul Tracy einsetzte. Michael Andretti stieg im Jahr 2003 ein. Aus Andretti Green Racing wurde im Jahr 2009 Andretti Autosport.

Seitdem ist das Andretti-Team aus der IndyCar-Serie heraus immer weiter expandiert. Mittlerweile verfügt es über Ableger in der US-amerikanischen Rallycross-Szene, in der Formel E, der Extreme E und jüngst auch in der IMSA SportsCar Championship, über die es auch zu den 24 Stunden von Le Mans gehen kann.

Das Formel-1-Engagement wäre die Krönung in der Karriere von Michael Andretti als Teambesitzer. Weitere Informationen folgen in Kürze an dieser Stelle.