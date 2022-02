Michael Andretti startet einen neuen Anlauf: Nachdem sein Plan, den Sauber-Rennstall zu übernehmen, im vergangenen Jahr gescheitert ist, möchte der US-Amerikaner nun ein komplett neues Formel-1-Team aufbauen, das bereits ab der Saison 2024 in der Königsklasse an den Start gehen soll.

Michaels Vater und Ex-Weltmeister Mario Andretti bestätigte am Freitag auf Twitter: "Michael hat bei der FIA eine Bewerbung eingereicht, ab 2024 mit einem neuen Formel-1-Team an den Start zu gehen. Sein Unternehmen, Andretti Global, hat die Ressourcen und erfüllt sämtliche Voraussetzungen."

Nun warte man auf Rückmeldung der FIA. Andretti geht bereits in der IndyCar-Serie und in der Formel E mit einem eigenen Team an den Start und wollte zur Saison 2022 den Sauber-Rennstall übernehmen. Die Pläne scheiterten allerdings und das Team tritt weiterhin unter dem Namen Alfa Romeo an.

Zu der Meldung von Mario Andretti passen Gerüchte, dass verschiedene Personen in der Formel 1 zuletzt von einer Headhunter-Firma kontaktiert wurden. Dabei ging es um ein nicht näher genanntes Projekt, das 2024 starten soll. Sicher ist ein Formel-1-Einstieg Andrettis allerdings keinesfalls.

Welche Stolpersteine es noch gibt

Zum einen müsste die FIA die Bewerbung zunächst einmal annehmen, zum anderen müsste das Team im Erfolgsfall ein Antrittsgeld in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zahlen. Dieses wurde 2020 im neuen Concorde-Agreement festgelegt, um die Interessen der zehn bestehenden Teams zu schützen.

Außerdem soll damit verhindert werden, dass Teams in die Formel 1 einsteigen, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, ein Projekt in dieser Größenordnung zu stemmen. 2010 kamen beispielsweise mit Lotus, HRT und Virgin gleich drei Teams neu in die Königsklasse. Heute existiert keines davon mehr.

Das einzige "Erfolgsprojekt" der vergangenen Jahre ist Haas. Die US-Amerikaner gehen seit 2016 in der Königsklasse an den Start und konnten sich - trotz einer schwierigen Saison 2021 - in der Formel 1 etablieren. Mit Andretti könnte in Zukunft ein zweites US-Team folgen.

Im Gespräch mit dem 'Indianapolis Star' hat Mario Andretti verraten, dass die Autos - anders als bei Haas - auch tatsächlich in den USA gebaut werden würden. Zwar würde das Team eine Basis in England gründen. Die Autos würden aber in einer neuen Fabrik in Indianapolis entstehen.

Motorenpartner steht bereits fest

Außerdem verrät Andretti, dass das Team sich bereits mit einem Motorenpartner geeinigt habe. Er lässt allerdings offen, um welchen Hersteller es sich dabei handelt. Der Weltmeister von 1978 erklärt: "Wenn sie die Zustimmung [der FIA] bekommen, dann sind sie bereit, am nächsten Tag loszulegen."

Er betont, dass es seinem Sohn absolut "ernst" sei. Aber auch er weiß: "Es liegt alles in den Händen der FIA und der Formel-1-Teams, die es akzeptieren müssen." Sein Sohn habe jedenfalls "die richtigen Leute" um sich herum, um das Projekt zu stemmen, und sei fest entschlossen.

Und auch er selbst sei extrem gespannt. "Es ist kein Geheimnis, wie viel die Formel 1 und der Motorsport unserer Familie bedeuten. [...] Wir leben und atmen Motorsport", so Mario Andretti. Als Fahrer hatte Michael Andretti - anders als sein Vater - lediglich ein kurzes Gastspiel in der Königsklasse.

1993 fuhr er 13 Rennen für McLaren. Mit der Formel 1 hat er also noch eine Rechnung offen. Gut möglich, dass er diese in Zukunft als Teambesitzer begleichen wird.