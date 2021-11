Köln (SID) - Die Entscheidung über eine mögliche Strafe für Max Verstappen nach dem harten Duell mit Lewis Hamilton in Brasilien wird frühestens am Freitag fallen. Das teilten die Rennkommissare der Formel 1 am Donnerstagabend in Katar mit. Vorausgegangen war eine von Hamiltons Mercedes-Rennstall erbetene Anhörung, an der auch Verstappens Red-Bull-Team teilnahm.

Die Stewards vertagten die Entscheidung auf Freitag. Zunächst wird es dann allerdings darum gehen, ob überhaupt eine neue Untersuchung eingeleitet wird. Dies geschieht nur, wenn Mercedes am Donnerstag nach Meinung der Stewards neue, signifikante Erkenntnisse einbringen konnte.

In der 48. Runde von Sao Paulo hatte sich Hamilton am vergangenen Sonntag neben Verstappens Red Bull gesetzt und lag schon leicht vorne. Der Niederländer bremste auf der Innenbahn aber später, wurde dadurch aus der Kurve getragen und drängte auch Hamilton in die Auslaufzone.

Die nachträgliche Verhängung einer Strafe gegen Verstappen wirkt unwahrscheinlich. Am Sonntag steigt nahe Doha der Große Preis von Katar (15.00 Uhr MEZ/Sky), Verstappen geht mit 14 Punkten Vorsprung ins drittletzte Rennen der Saison.