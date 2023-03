Formel 1

Dominator, Dark Horse, Absturz: F1-Power-Ranking vor Saisonstart

Drei Tage Testfahrten, einige Rundenzeiten, viele Probleme, noch mehr Aussagen und unzählige Daten: Am Wochenende werden mit dem Saisonstart in Bahrain in der Formel 1 endlich die Hosen heruntergelassen. ran zeigt schon vorher im Power Ranking die Kräfteverhältnisse.