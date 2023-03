Von Tobias Wiltschek

Drei Jahre lang war Nico Hülkenberg mehr oder weniger außen vor.

Bis auf ein paar Einsätze als Ersatzpilot konnte sich der Rheinländer in der Formel 1 nicht mehr beweisen.

Dass er es aber nach wie vor drauf hat, bewies der 35-Jährige gleich bei seiner ersten richtigen Bewährungsprobe nach seinem Comeback.

Im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain (Rennen am Sonntag ab 16 Uhr im Liveticker) schaffte es der neue Haas-Pilot auf Anhieb in den entscheidenden Durchgang und landete schließlich auf Platz zehn - knapp dreieinhalb Jahre nach seinem letzten GP als Stammpilot 2019 in Abu Dhabi.

"Ich habe schon gedacht, dass ich es in Q3 schaffen kann", sagte der Emmericher nach der Quali selbstbewusst bei "Sky" und ergänzte bei "Servus TV": "Man hat's gestern sehen können, dass unser Auto auf eine Runde funktioniert. Das hat mich nicht überrascht. Ich konnte die Runden nicht mit Leichtigkeit, aber sehr gut produzieren."

Haas-Teamchef Steiner: "Die Runde war super"

Was sich bei Hülkenberg noch etwas unterkühlt anhörte, klang bei Teamchef Günther Steiner schon etwas euphorischer. "Die Runde war super", sagte der Südtiroler bei "Servus TV" über Hülkenbergs Runde in Q2, die ihn zwischenzeitlich sogar auf Platz drei der Zeitentabelle klettern ließ.

Im Gegensatz zum Teamkollegen Kevin Magnussen, der laut Steiner "nie richtig rangekommen ist" und schon in Q1 scheiterte, lieferte Hülkenberg konstant starke Zeiten ab.

"Für uns ist aber wichtig, dass wir ein Auto haben, das die Rundenzeiten fahren kann. Daraus tanken wir Selbstvertrauen. Und es zeigt, dass Nico ein super Fahrer ist", lobte Steiner seinen Neuzugang.

Er hatte sich ja aus Deutschland einige Kritik anhören müssen, als er Mick Schumacher nach der vergangenen Saison den Laufpass gab und sich nach einem erfahreneren Piloten für sein Team umschaute.

Hülkenberg-Zeit in Q3 wird annulliert

Den hat er mit Hülkenberg definitiv gefunden, und nicht nur das: Der Blondschopf, der am Sonntag sein 182. Formel-1-Rennen bestreitet, hat schon im Qualifying seine Klasse einmal mehr unter Beweis gestellt.

Dass seine Zeit in Q3 annulliert wurde, weil er in Kurve 4 zu weit über die Randsteine bretterte, tat seiner guten Laune keinen Abbruch: "Das passiert, hat aber nicht wirklich einen Unterschied gemacht."

Wichtiger war ihm die Erkenntnis, dass er auf seiner Quali-Leistung aufbauen könne. Das Rennen werde sehr schwierig, prophezeite "Hülk".

Aber sicherlich nicht so schwierig, dass es ein Hülkenberg nicht meistern könnte.