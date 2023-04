Der Automobil-Weltverband FIA hat den Protest des Haas-Teams gegen das Rennergebnis beim Grand Prix von Australien 2023 in Melbourne abgewiesen.

Damit bleibt Nico Hülkenberg, der unter anderen Umständen im besten Fall das erste Podium seiner Formel-1-Karriere einfahren hätte können, Siebter im Klassement.

Haas hatte in dem Protest die Startaufstellung für den letzten Neustart des Rennens, der nur eine Runde hinter dem Safety-Car beinhaltete, beanstandet. Konkret wollte der Rennstall erwirken, dass nicht einfach die Startaufstellung des vorangegangenen Neustarts wiederhergestellt wird; sondern dass der Zwischenstand beim Messpunkt der zweiten Safety-Car-Linie dafür herangezogen wird.

Hätte die FIA der Argumentation von Hülkenbergs Rennstall stattgegeben, hätte der Deutsche in der letzten Startaufstellung des Rennens eine Position gewinnen müssen, und zwar gegen McLaren-Pilot Lando Norris.

Der Protest wurde jedoch abgewiesen und an der Tatsachenentscheidung von Rennleiter Niels Wittich festgehalten.

Der Grund für die Abweisung des Protests

Die Rennkommissare halten in ihrer Begründung zunächst einmal fest, dass der Protest grundsätzlich zulässig war. Der letztendlich entscheidende Punkt für die Abweisung ist Punkt 14 in der Auflistung der Rennkommissare: "Diese Entscheidung musste im Rahmen eines zeitlich begrenzten Rennens getroffen werden, und daher mussten die Rennleitung und der Renndirektor ihre Entscheidung unverzüglich treffen, wobei sie einen angemessenen Ermessensspielraum hatten und die geeignetsten Informationen nutzten, die ihnen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen."

Mit anderen Worten: Es war nicht genug Zeit, um eine andere Reihenfolge als die heranzuziehen, die beim Restart verwendet wurde. Alles andere wäre in der Kürze der Zeit zu aufwendig gewesen.