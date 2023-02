Nyck de Vries war zu Höherem bestimmt als zum Test- und Ersatzfahrer im Formel-1-Team von Mercedes. In diesem Jahr geht der Formel-2-Meister von 2019 und Formel-E-Champion von 2021 für AlphaTauri in der Königsklasse an den Start. Für den 28-Jährigen könnte das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Das glaubt jedenfalls Andrew Shovlin, Trackside-Engineering-Director bei Mercedes. Er hat in den vergangenen Jahren eng mit de Vries zusammengearbeitet und kennt den Niederländer daher bestens. Im Buch "Max & Nyck" der niederländischen Autoren Ivo Pakvis und Stijn Keuris äußert sich Shovlin sehr positiv über de Vries.

"Wir könnten es bereuen, ihn gehen zu lassen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir ihn bald im Red-Bull-Werksteam sehen. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das in den nächsten zwölf Monaten oder so passiert", stellt Mercedes-Ingenieur Shovlin unmissverständlich klar.

Shovlin: de Vries kann Grands Prix gewinnen!

Doch für einen Aufstieg schon im kommenden Jahr muss einiges passieren. Sergio Perez hat bei Red Bull Racing einen Vertrag bis einschließlich 2024 unterschrieben. Um die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, müsste es also entweder teamintern wieder zwischen ihm und Max Verstappen krachen, oder der Mexikaner müsste leistungsmäßig deutlich abfallen.

Gleichzeitig müsste de Vries selbst herausragende Leistungen zeigen, um überhaupt Ansprüche auf eine Beförderung ins A-Team anmelden zu können. Shovlin glaubt fest an das Talent des Niederländers: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Nyck die Fähigkeit hat, Rennen zu gewinnen, wenn er im richtigen Team mit dem richtigen Auto ist."

"Ob er Weltmeister werden kann, hängt von ihm selbst ab. Aufgrund seines Alters hat er dafür weniger Zeit, aber das macht er durch seine Erfahrung wieder wett." Schließlich ist de Vries mit 28 Jahren für einen Formel-1-Neuling relativ alt. Dafür hat er schon einiges gesehen, unter anderem in Diensten von Mercedes in der Formel E oder von Toyota in der WEC.

De Vries zu AlphaTauri: "Man kann niemanden aufhalten"

Doch als sich die Chance auf einen Stammplatz in der Königsklasse auftat, wurde es für Mercedes schwierig, de Vries zu halten: "Wir hatten eine Vereinbarung mit Nyck, dass er die beste Option wählen kann, wenn wir ihn nicht bei einem Mercedes-Team unterbringen können. Er passte sehr gut in unser Team, aber man kann niemanden aufhalten."

"Er war der ideale Test- und Ersatzfahrer für uns. Hätten wir ihn behalten können, um ihn bei Bedarf einzusetzen, hätten wir das getan. Aber dann hätten wir einen Fahrer daran gehindert, seinen Traum zu verfolgen. Mit seinem Formel-E-Titel hat er Mercedes viel bedeutet und auch als Ersatzfahrer war er hervorragend. Deshalb wollten wir ihm weiter helfen."

Ob sich die Wege von Mercedes und de Vries in ein paar Jahren wieder kreuzen? Shovlin will eine Rückkehr des Niederländers nicht ausschließen. Es spreche nichts dagegen, sagt der Ingenieur. Eine Talentprobe gab de Vries im vergangenen Jahr bei Mercedes-Kunde Williams ab: Dort fuhr er bei seinem allerersten Grand Prix in Monza als Neunter in die Punkte.