UPDATE, 1. Juli, 17:15 Uhr: Hülkenberg stark im Sprint in Spielberg

Ein denkwürdiger Sprint mit zahlreichen Positionskämpfen, wechselndem Wetter und vielen Überholmanövern geht zu Ende! Während Verstappen vorne gar nichts vom Trubel mitbekam und mit größter Leichtigkeit den Sieg herausfuhr, wurde hinter ihm mächtig taktiert.

Aus deutscher Sicht steht dabei Hülkenberg im Vordergrund, der sich von P4 startend schnell auf Rang zwei verbesserte. Diesen Platz musste er relativ bald wieder hergeben, doch auch im Anschluss überzeugte er gemeinsam mit dem Haas-Team. Dieses schickte ihn frühzeitig in die Box, um von Intermediates auf Slicks zu wechseln, wodurch Hülkenberg am Ende den sechsten Platz herausfahren konnte!

UPDATE, 1. Juli, 17:35 Uhr: Verstappen gewinnt Sprintrennen in Spielberg

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat auch das Sprintrennen in Spielberg für sich entschieden. Der Niederländer gewann von der Pole Position aus und setzte sich nach 24 Runden vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez und Carlos Sainz jr. im Ferrari durch. Nico Hülkenberg kam nach Startplatz vier als Sechster ins Ziel und ergatterte drei Punkte.

UPDATE, 1. Juli, 13:55 Uhr: Verstappen auch im Sprintrennen auf der Pole Position

Max Verstappen legte auch beim sogenannten Sprint Shootout die schnellste Rundenzeit hin. Damit startet der niederländische Weltmeister vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez. Einen starken vierten Platz erkämpfte sich Haas-Pilot Nico Hülkenberg hinter Lando Norris im McLaren.

Formel 1 in Spielberg: So seht ihr die Events live im TV und Stream

Nach einer kleinen Pause geht es für die Formel 1 an diesem Wochenende weiter. Dieses Mal steht der Grand Prix in Österreich vor der Tür: Die Formel 1 ist in Spielberg zu Gast. Gefahren wird auf dem Red Bull Ring.

Als Sieger aus dem Vorjahr wird Charles Leclerc an den Start gehen, er triumphierte 2022 auf dieser Strecke. Der Fahrer von Ferrari gewann im vergangenen Jahr vor Max Verstappen im Red Bull, Lewis Hamilton landete als Dritter ebenfalls auf dem Podest.

Und wer kann sich dieses Jahr den Grand Prix von Österreich sichern? Eine Tendenz ist eventuell bereits am Freitag zu sehen, wenn mit den freien Trainings gestartet wird.

Formel 1 live: Wann finden die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Spielberg statt?

Formel 1 in Spielberg live: Runden, Streckenlänge, bisherige Sieger - Infos zum GP in Österreich

Streckentyp: Red Bull Ring

Rundenzahl: 71

Streckenlänge: 4,318 Kilometer

Austragungsort seit: 1970 (mit mehreren Unterbrechungen)

Rekordsieger: Max Verstappen (4)

Formel 1 in Österreich live: Werden die Sessions und das Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Während in der vergangenen Saison immerhin noch vier Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL liefen, begleitet der Sender dieses Jahr nicht mehr die Königsklasse des Motorsports.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Österreich im Pay-TV und Livestream?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung zuständig. Der Sender überträgt im TV und Livestream. Den Livestream findet ihr bei WOW und in der Sky-Go-App, dem Streamingdienst des Senders. Die Angebote sind allerdings kostenpflichtig.

Formel-1-Rennen in Spielberg live: Wo gibt's einen Liveticker?

Mit den Liveticker von ran bleibt ihr stets auf dem Laufenden - vom ersten freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag.

F1 live: Der Große Preis von Österreich im TV und Livestream - Highlights zum Rennen

Falls ihr das Rennen nicht verfolgen könnt, euch die wichtigsten Szenen aber ansehen wollt, findet ihr diese sowohl bei Sky als auch bei Sport1.