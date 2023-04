Mit seinen 41 Jahren ist Fernando Alonso der Star der aktuellen Formel-1-Saison 2023. Zwar führen Red Bull und Max Verstappen die WM souverän an, doch alles spricht über den routinierten Spanier und den Aufschwung seines Aston-Martin-Teams.

Auch Ex-Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein ist begeistert von dem, was der zweimalige Weltmeister in diesem Jahr zeigt: "Ich finde es sehr beeindruckend, was Alonso für eine Leistung abliefert", zollt der 28-Jährige seinem früheren Kollegen Respekt.

Wehrlein hat das Formel-1-Feld 2016 und 2017 für zwei Jahre mit Alonso geteilt, der Spanier absolviert hingegen bereits seine 20. Saison und ist der erfahrenste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Seit seiner ersten Saison 2001 hat er dabei eine ganze Reihe von unterschiedlichen Autogenerationen mitbekommen, die alle unterschiedlich zu fahren waren.

"Aber trotzdem fühlt es sich für ihn wahrscheinlich natürlich an. Es ist einfach Wahnsinn, diese Leistung in so vielen verschiedenen Ären von Autos abliefern zu können - auch in seinem Alter und auch nach einem Comeback", so Wehrlein in einer Medienrunde vor dem Formel-E-Rennen in Berlin. "Da kann man nur den Hut davor ziehen."

Doch der Deutsche ist auch überzeugt davon, dass Alter nicht vor Leistung schützt. Mit seinen 28 Jahren habe auch er noch "viele gute Jahre im Motorsport" vor sich, wie er sagt. "Zehn bis 15 Jahre sind überhaupt kein Problem. In zehn Jahren bin ich 38, in 15 Jahren 43. Wenn ich so lange fahren möchte, dann ist das überhaupt kein Problem."

Die Formel 1 scheint für ihn dabei aber nur am Rande noch ein Thema zu sein. Aktuell fährt Wehrlein für Porsche in der Formel E, wo an diesem Wochenende das Heimspiel in Berlin stattfindet. Aktuell ist der Sigmaringer Gesamtführender und somit auf dem besten Weg zu einem möglichen Titel.

"Im Moment fühle ich mich in der Formel E sehr wohl", sagt er. "Und Le Mans wäre definitiv auch ein Rennen, was ich unbedingt in der Zukunft mal fahren möchte."

Und die Formel 1? "Ich verfolge die Formel 1, wenn es gerade passt, aber ich richte meinen Kalender und meine Pläne nicht mehr danach", so Wehrlein. "Ich verfolge es mit Interesse als Fan."

Eine definitive Absage in Richtung Königsklasse gibt es aber nicht: "Für die kurz- bis mittelfristige Zukunft sind die Pläne klar, was danach kommt, ist relativ offen. Dann entscheide ich, was mir gefällt."