Für Team Deutschland war im Nations-Cup des Race of Champions 2023 im Halbfinale Schluss. Sebastian Vettel und Mick Schumacher zogen gegen das All-Star-Team (Thierry Neuville/Felipe Drugovich) den Kürzeren.

Die Entscheidung brachte das dritte von vier Duellen im Halbfinale. Vettel gewann den Lauf zwar gegen Drugovich, leistete sich dabei aber einen Frühstart. Dadurch erhielt der vierfache Formel-1-Weltmeister eine Zeitstrafe von fünf Sekunden - und verlor deshalb. Zuvor unterlag Vettel bereits im ersten Halbfinal-Duell gegen Neuville.

Schumacher konnte das nicht mehr wettmachen. Zwar setzte sich der neue Mercedes-Testfahrer gegen den Brasilianer Drugovich durch. Doch im Entscheidungsduell gegen Neuville erwies sich der Belgier als eine Nummer zu groß für den Formel-2-Champion von 2020.

Team Deutschland kämpfte sich im Nations-Cup des Race of Champions 2023 aus der Vorrunde bis ins Halbfinale vor. Vettel/Schumacher setzten sich klar mit 3:1 gegen Team Großbritannien (David Coulthard/Jamie Chadwick) durch, einzig Vettel verlor gegen die dreifache W-Serie-Meisterin Chadwick.

Im Viertelfinale warteten die E-Sportler Lucas Blakeley und Jarno Opmeer auf Team Deutschland. Das Eroc-Team seinerseits gewann in der Vorrunde gegen Team Finnland (Mika Häkkinen/Valtteri Bottas). Es wurde ein Durchmarsch: Vettel und Schumacher siegten mit 3:0.

Beim Race of Champions, eine Sonderveranstaltung, die nahezu jedes Jahr stattfindet, treffen Stars aus verschiedenen Motorsport-Disziplinen aufeinander, um den Besten ihrer Zunft zu ermitteln. Aktuelle und ehemalige Formel-1-Stars - in diesem Jahr nahmen neben Sebastian Vettel und Mick Schumacher auch Mika Häkkinen und David Coulthard teil - treffen dann auf Top-Fahrer aus den Bereichen IndyCar, Rallye oder Langstrecke.

Das Race of Champions findet 2023 zum 32. Mal statt. Zum zweiten Mal wird in Schweden auf Schnee und Eis gefahren. Deutschland ist Rekordsieger des Nations-Cups. Vettel gewann zusammen mit Michael Schumacher zwischen 2007 und 2012 sechs Mal in Folge. 2017 siegte der vierfache Formel-1-Weltmeister im Alleingang, 2018 triumphierten Rene Rast und Timo Bernhard in Diensten von Team Deutschland.

Am Sonntag wird der Einzelwettkampf beim Race of Champions ausgetragen. Vettel trifft dort im Achtelfinale auf die dreifache W-Serie-Meisterin Jamie Chadwick, Schumacher fährt in der Vorrunde gegen den Formel-3-Europameister von 2015, Felix Rosenqvist. Das Race of Champions ist am Sonntag ab 12:00 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal des RoC zu sehen.