Auch wenn Helmut Marko klargestellt hat, dass Mick Schumacher bei AlphaTauri kein Kandidat ist, um Nyck de Vries zu ersetzen, sollten dessen Leistungen weiterhin enttäuschen: Micks Onkel Ralf Schumacher glaubt, dass der heutige Mercedes-Testfahrer von Anfang an eine gute Alternative als Teamkollege von Yuki Tsunoda für die Formel-1-Saison 2023 gewesen wäre.

Mick Schumacher stand Ende 2022 ohne Vertrag da, als seine bestehende Vereinbarung mit Haas nicht verlängert wurde. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hatte sich in der Vergangenheit mehrfach lobend über den Deutschen und dessen rennfahrerische Fähigkeiten geäußert; Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko zeigte aber in Interviews nie ernsthaftes Interesse an Schumacher.

Jetzt macht Marko keinen Hehl daraus, dass die bisherigen Leistungen von Nyck de Vries in den ersten Rennen 2023 unter seinen Erwartungen geblieben sind. Für Ralf Schumacher keine Überraschung: Zumindest Tost habe gewusst, meint er, dass ein Neuling in der Formel 1 "zwei bis drei Jahre braucht".

Mit Mick Schumacher hätte AlphaTauri einen holen können, der Ende 2022 bereits zwei Jahre Formel-1-Erfahrung hatte, "und Mick neben Tsunoda hätte auch Sinn gemacht", sagt der Experte jetzt in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

De Vries, sagt Ralf Schumacher, sei zwar "in seiner Karriere nachweislich immer gut unterwegs gewesen" und habe "auch viel gewonnen"; aber er habe dafür auch "sehr lang gebraucht". Das sei in einer "Serie ohne Testen", wie es die Formel 1 nun mal ist, auch ganz normal, nimmt Schumacher de Vries in seiner Analyse in Schutz.

Ralf Schumacher: Marko bringt selbst die Unruhe rein

Schumacher findet es daher "überraschend, dass Dr. Helmut Marko jetzt die Unruhe reinbringt und den Jungen anzählt. So geht man auch nicht unbedingt mit einem jungen Fahrer um", sagt er. "Er macht das sympathischer als andere Personen, die ich dafür kritisiert habe. Aber es ist nicht zielführend. Der Junge braucht Zeit. Das weiß man vorher."

"Oder man lässt die Finger davon und muss dann auch über seinen eigenen Schatten springen und jemanden nehmen, der mehr Erfahrung hat", erklärt Schumacher - und den hätte es in Form seines Neffen gegeben. Doch obwohl Tost Schumacher angeblich haben wollte, "kam dann Dr. Helmut Marko, der das aus persönlichen Gründen oder warum auch immer nicht wollte".

"Helmut Marko scheint mit dem Namen Schumacher ein Problem zu haben", wundert sich der Sky-Experte in dem Video, betont aber ausdrücklich, dass er selbst "einen guten Austausch" mit Marko habe, von Respekt und Wertschätzung geprägt.

Könnte Red Bull mit Mick Schumacher punkten?

"Zumal man auch nicht vergessen darf, dass Red Bull speziell in Deutschland nicht unbedingt den stärksten Markt hat", argumentiert Ralf Schumacher. Die Story, dass Mick Schumacher bei Red Bull Formel 1 fährt, hätte seiner Meinung nach in Deutschland großes Marketingpotenzial gehabt.

"Ich glaube, das hätte viel positives Feedback gegeben", vermutet Schumacher und ergänzt, er sei "überrascht", dass sich "in der neuen Chefetage" rund um Konzern-CEO Oliver Mintzlaff (selbst ebenfalls ein Deutscher) "noch keiner damit beschäftigt hat. Weil letztendlich ist ja nicht Dr. Markos Entscheidung so, sondern die Chefetage bezahlt's ja."

Doch dass Mick Schumacher bei AlphaTauri kein Thema ist, zumindest solange dort Marko etwas mitzureden hat, scheint sich verfestigt zu haben. Aber wer sonst könnte de Vries ablösen, sollte aufgrund weiterhin mangelnder Leistungen ein Fahrerwechsel erforderlich werden?

Ralf Schumacher kann sich Daniel Ricciardo "nicht vorstellen", weil das Team in Sachen Performance "zu weit hinterherhinkt". Und auch in Markos Juniorkader sieht er "keinen einzigen" jungen Fahrer, der in der Formel 1 "zurzeit was zu suchen hätte. Von dem her bin ich überrascht, was Helmut Marko da macht."

Das ganze Interview mit Ralf Schumacher über seinen ehemaligen Manager Franz Tost, dessen Rücktritt und die Fahrersituation bei AlphaTauri (8 Minuten) gibt's jetzt in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.