Für Formel-1-Rückkehrer Daniel Ricciardo (34) soll der neue Job bei AlphaTauri nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu einem Siegerteam sein. "Das ist der Traum", sagte der Australier über ein Cockpit bei Red Bull vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag 15.00 Uhr/Sky). Nach einem halben Jahr Zwangspause ist das Rennen in Budapest nun seine erste Bewährungsprobe. "Ich muss etwas zeigen", sagte Ricciardo über den Rest der Saison.

Nach seinem Abschied von McLaren am Ende der Vorsaison war Ricciardo zuletzt Ersatzpilot bei Red Bull, nun wird er zunächst bis zum Saisonende an das Juniorteam AlphaTauri "ausgeliehen" und ersetzt dort Nyck de Vries (Niederlande). Mit starken Leistungen könnte er sich für Red Bull empfehlen, wo Sergio Perez (Mexiko) zuletzt in die Kritik geraten ist.

AlphaTauri ist abgeschlagen Letzter in der Teamwertung, dennoch sei der Schritt "für mich im Moment der beste Weg" und die "nächste Hürde", sagte Ricciardo, immerhin achtmaliger Grand-Prix-Sieger und WM-Dritter von 2014 und 2016. "Ich bin in der besten Verfassung, in der ich sein kann", sagte er, gab aber auch zu, ein bisschen Rost angesetzt zu haben: "Ihr werdet mich schwitzen sehen."