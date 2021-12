Berlin (SID) - Mick Schumacher erhält in der Formel 1 eine neue Aufgabe. Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison neben seiner Rolle als Stammpilot beim Haas-Team auch als Ersatzfahrer für Ferrari zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung gilt für elf der 23 Rennen in der Saison 2022.

Sollte einer der Ferrari-Stammfahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz ausfallen, käme der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher zu einem ersten Renneinsatz im Ferrari. Für die weiteren WM-Wochenenden setzt die Scuderia auf den Italiener Antonio Giovinazzi als Ersatzfahrer. Dieser hatte sein Cockpit bei Alfa Romeo nach dem Ende der Vorsaison räumen müssen und startet künftig in der Formel E.

Hinter Schumacher liegt eine Debütsaison in der Königsklasse. Im unterlegenen Haas fuhr er meist nur hinterher. Das teaminterne Duell mit dem Russen Nikita Masepin gewann der Deutsche aber deutlich. "Mick hat sich gut angestellt, nicht nur was Konstanz, sondern auch was Speed anging", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Schumacher ist Teil des Ferrari-Nachwuchsprogramms.

Schumacher selbst war ebenfalls glücklich über seine Debütsaison. "Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die wir für das erste Jahr geleistet haben. Klar ist aber auch: Wenn man sich die Resultate anschaut, muss die kommende Saison besser werden", sagte er der Sport Bild. Er habe sich im vergangenen Jahr "durch diverse Situationen weiterentwickelt. Fahrerisch und persönlich", so Schumacher.