Macht Sebastian Vettel weiter bei Aston Martin? Wechselt er das Team? Oder hört er vielleicht sogar auf mit der Formel 1? Fragen wie diese beschäftigen Fans und Fachwelt vor dem Frankreich-Grand-Prix 2022 in Le Castellet , denn bisher gibt es keine Bestätigung für 2023. Dabei bleibt es auch, aber immerhin hat sich nun Vettel selbst dazu geäußert.

Nach seiner Zukunft befragt, sagte Vettel: "Ich fahre dieses Wochenende und nächstes Wochenende. An irgendeinem Punkt werden wir aber mit den Gesprächen beginnen."

Das klingt, als strebe Vettel einen Verbleib bei Aston Martin an. Der viermalige Weltmeister bestätigt diese Interpretation, indem er meint: "Ich denke, es gibt eine klare Absicht, miteinander weiterzumachen." Und: "Wir werden schon bald wissen, wo wir stehen."

Vettel will die nächsten Entwicklungsschritte des Teams abwarten, bevor er seine Entscheidung trifft. Ähnlich geht es Aston-Martin-Teamchef Mike Krack, der unlängst angedeutet hatte, er wolle Vettel mit technischen Fortschritten zum Bleiben bewegen. Denn es gilt als ausdrücklicher Wunsch des Teams, Vettel zu halten.

Oder wandert Vettel vielleicht zu McLaren ab? Dazu äußert sich der deutsche Rennfahrer in Le Castellet kurz und knapp: "Ich kenne natürlich ein paar Leute dort, aber ich glaube, es handelt sich hier einfach nur um Gerüchte." Zumal Lando Norris bei McLaren langfristig im Cockpit sitzt und Daniel Ricciardo beteuert, er fahre auch 2023 für das Team.

Vettel wiederum fährt seit der Formel-1-Saison 2021 für Aston Martin. Seine bisherige Bestleistung für das Team ist der zweite Platz beim Aserbaidschan-Grand-Prix 2021 in Baku. Das Jahr beschloss er auf P12 knapp außerhalb der Top 10 in der Fahrerwertung. Im aktuellen WM-Zwischenstand 2022 wird Vettel auf P14 notiert. Er ist in der laufenden Saison noch ohne Top-5-Ergebnis.