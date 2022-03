München/Bahrain - Sebastian Vettel setzt bei den Formel-1-Tests in Barhain ein klares Statement: Der Deutsche hat einen speziellen Helm designen lassen, auf dem die Worte "No War" - also "kein Krieg" - geschrieben stehen. Der weiße Helm trägt außerdem die Farben der ukrainischen Nationalflagge und eine Friedenstaube. Auch andere Fahrer zeigen sich mit der Ukraine solidarisch.

Vettel hat sich schon zu Beginn des Krieges klar gegen das Vorgehen der russischen Regierung gestellt und sofort erklärt, nicht am Großen Preis von Russland teilzunehmen, sollte er durchgeführt werden. Der Automobil-Weltverband (FIA) und die Formel 1 haben inzwischen aber reagiert und das Russland-Rennen aus dem Kalender genommen.

Vettel ist einer der Direktoren der Fahrervereinigung GPDA und hat mit seinen Kollegen weitere klare Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine geplant. In Bahrain gab es bereits ein spezielles Fotoshooting mit den Fahrern, die alle ein T-Shirt mit der Aufschrift "kein Krieg" trugen. Außerdem war auf den Shirts eine Sonnenblume in den Nationalfarben der Ukraine zu sehen.

Hamilton fehlt auf dem Foto

Des Weiteren wurde ein Banner und die Nationalflagge des osteuropäischen Landes gezeigt. 18 Fahrer waren auf dem Foto zu sehen, doch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fehlte. Der Flug des Briten hatte Verspätung, weshalb es der Mercedes-Fahrer nicht rechtzeitig für das Foto an die Strecke geschafft hat. Auf den sozialen Medien zeigte sich Hamilton ebenfalls solidarisch mit der Ukraine.

Nach der Aktion haben sich mehrere Fahrer zusätzlich noch auf ihren Social-Media-Profilen gegen den Krieg ausgesprochen. Obwohl die Fahrervereinigung der Strippenzieher des Statements war, haben die Fahrer von der Formel 1 und auch der FIA vollste Unterstützung bekommen - auch vom neuen FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem.

Vettel wird des Test mit den Helm bestreiten, doch ob der Deutsche ihn auch beim Saisonauftakt tragen wird, steht noch nicht fest.

