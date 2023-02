Nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt herrscht in der Formel 1 große Aufregung.

Grund ist ein mögliches Comeback von Sebastian Vettel – nur drei Monate nach seinem Rücktritt.

Der viermalige Weltmeister könnte bei Aston Martin seinen Ex-Teamkollegen Lance Stroll ersetzen, der derzeit nach einem Fahrradunfall verletzt ist.

Kein Vettel-Comeback in Bahrain

Beim Saisonauftakt in Bahrain am kommenden Sonntag aber wird Vettel definitiv nicht im Cockpit sitzen. So richtig erledigt ist das Thema damit aber noch nicht.

Denn wie lange Stroll ausfällt, ist unklar. Am kommenden Wochenende würde ihn der etatmäßige Ersatzfahrer Felipe Drugovich im Fall des Falles ersetzen. Das immerhin teilte Aston Martin am Sonntag doch noch mit.

Für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien (19. März) scheint die Frage aber erneut offen. Sollte sich Stroll, wie derzeit spekuliert wird, tatsächlich schwere Verletzungen an den Handgelenke zugezogen haben, wäre auch ein Einsatz in drei Wochen in Saudi Arabien schwer vorstellbar.

Auch und gerade um dieses Rennen drehen sich die Spekulationen der vergangenen Tage, denn Vettel hätte bis dahin noch Zeit für Vorbereitungen im Simulator.

Krack: "Wollen Lance wieder im Auto haben"

"In erster Linie wollen wir Lance wieder im Auto haben", sagte Teamchef Mike Krack, "und dann müssen wir weitersehen. Erstmal kommt Bahrain, danach erst sprechen wir über Dschidda."

In dem Zusammenhang bestätigte Krack auch, dass er schon Kontakt zu Vettel aufgenommen hat. Er habe zuletzt "ein paar Mal" mit Vettel telefoniert, "das hatten wir auch schon letztes Jahr und das werden wir auch in Zukunft weiter haben".

Ob Vettel selbst Interesse an einer Rückkehr hat, wollte Krack nicht sagen.

Das Comeback-Gerücht versetzt seit Samstag die deutsche Formel-1-Community auf Social Media in helle Aufregung.

Angefangen hat alles mit dem britischen TV-Kommentator David Croft, der während der Übertragung der Bahrain-Tests eher beiläufig erzählte, er habe das Gerücht aufgeschnappt, Vettel solle sich bei Aston Martin für den Fall der Fälle angeboten haben.

Vettel soll derzeit in Skandinavien Urlaub machen. Nach dem Race of Champions blieb er gleich im hohen Norden, berichtete sein Bruder Fabian während der Formel-1-Tests bei einer 'Sky'-Liveschalte. Dort habe sich Vater Norbert den großen Lebenstraum erfüllt, einmal ein Polarlicht mit eigenen Augen zu sehen.

Das sagt Mike Krack über die Vettel-Gerüchte

Am Samstagabend, nach Ende des Tests, stellte sich Aston-Martin-Teamchef Mike Krack der Presse. Dabei wurde er von Journalisten aus dem Motorsport Network, zu dem auch 'Motorsport-Total.com' gehört, konkret auf die Möglichkeit angesprochen, dass Vettel ein Comeback geben könnte. Und seine zugeknöpfte Reaktion macht zumindest stutzig.

Sebastian Vettel: Chance auf Comeback erst in Saudi-Arabien?

Auf konkrete Nachfrage, ob eine längere Vorbereitungszeit Vettels Chancen erhöhe, nutzt Krack zumindest die Gelegenheit nicht, die Story klipp und klar zu dementieren. Stattdessen sagt er: "Das ist sehr, sehr hypothetisch. Unser Plan A ist, Lance im Auto zu haben. Dann reden wir weiter. Erst nach Bahrain reden wir über Dschidda. Wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen."

Krack relativiert: "Man darf eins nicht vergessen: Sebastian hatte einen sehr gründlichen Plan für seinen Rücktritt. Und ich finde, das sollte man respektieren. Schauen wir mal, was passiert."

Aston Martin versichert: Stroll ist Plan A

Gleichzeitig gibt er zu, dass Strolls Rückkehr vorerst vage bleibt: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er ist unser Plan A. Wir wollen Lance im Auto haben. Aber wir müssen warten, was er sagt - und was die Ärzte sagen."

"Es gibt bestimmte Fristen gegenüber der FIA, die eingehalten werden müssen, und die werden wir respektieren. Mal abwarten, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. Es ist wie im Fußball: Wenn ein Spieler verletzt ist, wartest du bis zum allerletzten Moment, ob er spielen kann oder nicht."

Sollte Stroll in einer Woche nicht fahren können, "dann müssten wir uns einen Plan B überlegen. Wir haben einige Plan Bs in der Schublade, aber darüber entscheiden wir erst, wenn feststeht, dass Plan A nicht mehr möglich ist. Ist ganz einfach: Kann er fahren oder nicht?"

Krack bestätigt außerdem, dass Stroll bisher noch nicht im Simulator in Silverstone getestet habe. Das sei aber der Plan für die nächsten Tage: "Noch nicht, aber das wird er. Das ist der erste Schritt."

