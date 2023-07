Update 8. Juni 23:10 Uhr: Verstappen auf Pole - McLaren mit Überraschung

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone gesichert. Der Niederländer setzte sich im Qualifying vor dem Überraschungsteam McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri durch.

Für Verstappen ist es die 27. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die siebte der Saison. Sein Teamkollege Sergio Perez scheiterte zum wiederholten Mal in dieser Saison im Q1 und steht auf dem 16. Startplatz. Haas-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es ins Q2 und steht am Sonntag in der Startaufstellung auf Platz elf.

Update 8. Juli 13:45 Uhr: Leclerc liefert im Ferrari Bestzeit im letzten Training

Bestzeit von Charles Leclerc im Ferrari, ein ungewohnter achter Platz von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und eine erneut beeindruckende Vorstellung von Alex Albon im bisher deutlich unterlegenen Williams: Das vom englischen Regen begleitete freie Training in Silverstone verlief ein bisschen anders als in der bisherigen Formel-1-Saison üblich.

30 Minuten lang konnten sich die 20 Fahrer auf einer trockenen Strecke austoben, ehe in der zweiten Hälfte des Trainings zuerst Nieselregen und dann starker Niederschlag bessere Zeiten verhinderten. Auf nasser Strecke drehte Verstappen auf Intermediates die schnellste Runde, von Leclercs im Trockenen erzielter Bestzeit trennten ihn allerdings elf Sekunden.

Hier geht es zur News.

Formel 1 in Silverstone live im TV, Livestream und Liveticker

Vergangene Woche gastierte die Formel 1 noch in Spielberg, dieses Wochenende steht das traditionsreiche Rennen in Silverstone auf dem Programm. Kann einer der 19 anderen Piloten Max Verstappen dieses Mal die Rücklichter zeigen oder zieht der Niederländer erneut einsam seine Kreise?

Neben dem kaum zu bremsenden Red-Bull-Piloten steht an diesem Wochenende auch Mercedes im Fokus. Einerseits, weil der Großbritannien-GP das Heimrennen des Rennstalls ist. Andererseits sorgte beim Rennen in Spielberg auch Funkkontakt zwischen Toto Wolff und Lewis Hamilton für Aufsehen. Wie sich der W14 in England schlägt, dürfte mit Spannung beobachtet werden.

Ihr wollt keine Entwicklungen rund um die Königsklasse des Motorsports verpassen? Dann seid ihr auf unserer Newsseite zur Formel 1 gut aufgehoben!

Formel 1 in Silverstone heute live: Wann findet das Rennen statt?

Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr: Rennen - im Liveticker auf ran.de

Formel 1 in Silverstone heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Austragungsort: Silverstone Circuit

Eröffnung: September 1947

Streckenlänge: 5,891 km

Kurvenzahl: 18

Rundenzahl: 52

Rennsieger 2022: Carlos Sainz (Ferrari)

Formel 1 heute live: Wird das Rennen in Silverstone im Free-TV übertragen?

Nein, im Free-TV könnt ihr den Großbritannien-GP nicht sehen.

Formel 1 in Silverstone heute live: Wo läuft der Großbritannien-GP im Pay-TV?

Pay-TV-Sender Sky ist für die Übertragung der Formel 1 verantwortlich. Um alle Sessions live zu verfolgen, müsst ihr einen Pay-TV-Vertrag mit dem Anbieter abschließen.

Formel 1 heute live: Gibt es einen Livestream zum Rennen in Silverstone?

Ja, diesen könnt ihr via Sky Go abrufen, wenn ihr einen Pay-TV-Vertrag beim Sender habt. Alternativ seht ihr alle Sessions in Silverstone auch im Livestream bei WOW TV (ehemals Sky Ticket). Das Abo ist allerdings kostenpflichtig.

Formel 1 in Silverstone live: Wo gibt es heute einen Liveticker zum Großen Preis von Großbritannien?

Einen Liveticker zu allen Sessions findet ihr auf ran.de sowie in der ran-App (verfügbar für Apple- und Android-Geräte).

Formel 1 in Silverstone heute live: GP von Großbritannien in TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung