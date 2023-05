Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist in seinem Red Bull der Favorit auf den Sieg beim Grand Prix in Monaco, die Spitze des Fahrerfeldes rückt aber nach Ansicht von bwin näher zusammen. Der Sportwettenanbieter zahlt für den vierten Saisonsieg des Niederländers am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) das 2,50-fache des Einsatzes zurück, Ferrari-Pilot Charles Leclerc lauert dahinter auf einen Überraschungserfolg.

Gewinnt der Lokalmatador zum ersten Mal sein Heimspiel und durchbricht damit die Red-Bull-Dominanz, gibt es das 3,5-fache des Einsatzes zurück, ein Sieg für Geheimfavorit und Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin ist mit der Quote 5,50 notiert. Auch eine Top-10-Platzierung und damit die nächsten Punkte für den deutschen Haas-Pilot Nico Hülkenberg (Quote 2,60) sind laut bwin drin.

Ausschlaggebend für den Ausgang des Rennens auf dem winkligen und engen Stadtkurs im Fürstentum dürfte das Qualifying am Samstag (16.00 Uhr/Sky) sein. In diesem erwarten die Buchmacher jeweils mit Quote 2,70 ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verstappen und Leclerc.