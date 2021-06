Köln (SID) - Der Sportwettenanbieter bwin sieht keinen eindeutigen Favoriten beim Großen Preis der Steiermark am Sonntag (15.00/Sky) - sowohl Max Verstappen (Red Bull) als auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) weisen eine Siegquote von 2,25 auf. Bei einem Podiumsplatz von Sebastian Vettel zahlt der Sportwettenanbieter das 23-Fache des Einsatzes zurück. Mick Schumacher werden mit einer 13er-Quote nur wenige Chancen auf seine Top-Ten-Premiere ausgerechnet.

Nach Einschätzung von bwin geht in diesem Jahr der Weltmeistertitel an Verstappen. Der Sportwettenanbieter zahlt das 1,8-Fache des Einsatzes zurück, wenn der Niederländer den Fahrertitel gewinnt. Rekordweltmeister Hamilton wird mit einer 1,9-Quote auf den Gesamtsieg notiert. In der WM führt Verstappen nach sieben Rennen mit 131 Punkten, Hamilton folgt mit 119 Zählern knapp dahinter.