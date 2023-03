Fernando Alonso hat seinen dritten Platz beim Großen Preis von Saudi-Arabien nachträglich wieder verloren! Der Spanier erhält eine 10-Sekunden-Strafe, weil er seine Fünf-Sekunden-Strafe beim Boxenstopp nicht ordnungsgemäß abgesessen hat. Damit fällt der Aston-Martin-Pilot auf Platz vier zurück.

Alonso hatte sich am Start eine Strafe eingefangen, weil er nicht ordnungsgemäß in seiner Startbox stand. Die folgende Zeitstrafe von fünf Sekunden saß er dann beim Boxenstopp unter dem Safety-Car ab. Dabei wurde aber wohl zu früh am Auto des Spaniers gearbeitet, sodass er noch einmal eine Strafe von zehn Sekunden erhielt.

Diese wird auf seine Rennzeit addiert, wodurch Alonso seinen Podestplatz an George Russell (Mercedes) verliert. Alonso rutscht auf Rang vier zurück und hat noch Glück, dass er drei Zehntelsekunden vor Lewis Hamilton (Mercedes) bleibt.

Der Vorfall erinnert an Alonsos letztjährigen Teamkollegen Esteban Ocon, der in Bahrain genau den gleichen Vorfall erlebte: Erst gab es eine Strafe für eine falsche Startposition, dann eine weitere für das nicht ordnungsgemäße Ausführen dieser.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.