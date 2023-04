In gut drei Wochen will die Formel 1 einen Grand Prix in Miami fahren. Nun droht das Rennen in Florida sprichwörtlich ins Wasser zu fallen. Die Strecke und die Umgebung rund um das Stadion der Miami Dolphins steht nach tagelangen Regenfällen unter Wasser.

Besonders makaber: Ex-Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hatte erst im vergangenen Jahr, beim Debütrennen in Miami, auf den Klimawandel und den steigenden Meeresspielgel aufmerksam gemacht.

Am kompletten Wochenende trug der viermalige Weltmeister dafür mehrere Shirts, eines mit der Aufschrift: "Miami 2060 - 1st Grand Prix Underwater - Act now or swim later" (dt.: Miami 2060 - erster Unterwasser-Grand-Prix - Jetzt handeln oder später schwimmen).

Diese Vorhersage scheint sich nun schon deutlich schneller zu bewahrheiten.

Wetterlage soll sich nächste Woche entspannen

Ob das Rennen am 7. Mai stattfinden kann, ist derzeit noch unklar. Für das Wochenende sagt "WeatherChannel" für die Region weitere Regenfälle voraus. Erst danach soll sich die Wetterlage langsam beruhigen.

Klar ist jedoch, dass sich die Vorbereitungen rund um das Rennareal verzögern. Sollten die Verantwortlichen die verlorene Zeit wettmachen können, stünde einem "normalen" Rennwochenende allerdings wohl nichts im Wege.

Die Stadt Miami liegt nur circa zwei Meter über dem Meeresspiegel und könnte durch den Klimawandel immer häufiger Opfer von Überflutungen werden.