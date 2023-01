Mit seinem Vertrag bis Ende 2028 bei Red Bull ist Max Verstappen zwar noch langfristig gebunden, dennoch hat der zweimalige Formel-1-Weltmeister keinen Hehl daraus gemacht, dass dies möglicherweise sein letzter Vertrag sein könnte. Anders als Fernando Alonso und Lewis Hamilton, möchte Verstappen nicht unbedingt im höheren Alter noch in der Königsklasse fahren.

Vom Rennsport verabschieden würde er sich nach einem Karriereende in der Formel 1 aber nicht, denn der 25-Jährige hat bereits sein Interesse an Langstreckenrennen geäußert. Neben Alonso scheint sich nun aber noch eine weitere Formel-1-Legende als potenzieller Teamkollege angeboten zu haben, allerdings eher mit einem Augenzwinkern.

"Vielleicht, wenn ich noch nicht so alt bin, vielleicht fahren wir dann mal zusammen", sagt Sebastian Vettel, der 2022 seine Formel-1-Karriere beendet hat in der TV-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar 7" bei 'ServusTV'.

Helmut Marko: Verstappen "sehr interessiert"

Bei der Sendung waren neben Verstappen auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner sowie Motorsportkonsulent Helmut Marko zu Gast. Zuvor wurde der Weltmeister gefragt, ob er sich vorstellen kann, nach seiner Formel-1-Karriere die Langstreckenserie und vor allem in Le Mans zu fahren. "Ja, schon", antwortet Verstappen. "Le Mans, vielleicht Daytona, verschiedene Rennen, ja."

"Ich habe ihn gerade ein Buch geschenkt", fügt Marko hinzu. "Das beinhaltet die ganzen großen Langstreckenrennen aus den 60er-Jahren mit tollen Fotos, mit tollen Leuten und er hat sich das sehr interessiert angeschaut."

"Also, ich glaube, er wird das mit Spaß machen, aber mit seinem Speed und seinem Talent auch sehr erfolgreich, ohne den Druck, den er jetzt natürlich in der Formel 1 hat", so der Motorsportberater.

Möglicherweise könnte Verstappen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans auch während seiner aktiven Formel-1-Zeit fahren, allerdings nur, wenn es keine Überschneidung gibt. Mit Nico Hülkenberg war 2015 bereits ein Formel-1-Fahrer bei einem Abstecher in Le Mans siegreich.

"Ja, aber es sind schon 23, 24 Rennen jetzt", winkt Verstappen ab. "Und ich glaube, in den letzten paar Jahren war es immer das gleiche Wochenende, schauen wir mal." 2023 gibt es zwar keine Überlappung mit der Formel 1, doch Pläne für einen Verstappen-Start gibt es keine.