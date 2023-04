Die FIA hat bestätigt, dass am Dienstag, den 18. April, eine virtuelle Anhörung über den Antrag von Ferrari auf ein Recht auf Überprüfung der Strafe für Carlos Sainz beim Großen Preis von Australien stattfinden wird.

Die FIA teilte am Freitag mit: "Die Stewards des Großen Preises von Australien 2023 haben ein Schreiben von Nikolas Tombazis, dem Direktor der FIA für Einsitzerfahrzeuge, erhalten, dem eine Petition des Konkurrenten Scuderia Ferrari vom 6. April 2023 gemäß Artikel 14 des Internationalen Sportgesetzes der FIA ("Petition") beigefügt ist."

"Es wird eine Überprüfung der im Rahmen des Großen Preises von Australien 2023 getroffenen Entscheidung der Stewards beantragt und die Stewards werden aufgefordert, diesen Antrag zu prüfen und zu entscheiden, ob ein bedeutendes und relevantes neues Element (Artikel 14. 3 des Kodex) in Bezug auf die Entscheidung/den Vorfall vorliegt."

"Der/die Fahrer und der/die Teamvertreter müssen sich bei den Stewards für eine virtuelle Anhörung melden, die am 18. April 2023 um 08:00 Uhr MEZ in Bezug auf die Petition stattfinden wird", heißt es im Schreiben weiter. Andere Teams, die ein Interesse an dem Ergebnis haben, dürfen ebenfalls an dem Verfahren teilnehmen.

Nur so kann der Ferrari-Protest gelingen

Ferrari hatte den Antrag gestellt, nachdem Sainz nach seiner Kollision mit Fernando Alonso nach dem letzten Neustart in Melbourne mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt worden war.

Der Kontakt zwischen den beiden Spaniern war einer von mehreren Zwischenfällen, die sich beim Neustart ereigneten und zur dritten roten Flagge des Rennens führten. Sainz erhielt die Strafe vor der Wiederaufnahme des Rennens und landete nach dem Restart hinter dem Safety-Car schließlich auf Position zwölf und damit außerhalb der Punkte.

Sainz und sein Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur waren beide frustriert, dass die Strafe verhängt wurde, ohne dass die Stewards die betroffenen Fahrer angehört hatten, zumal sich der Zwischenfall so kurz vor Schluss ereignete und einen Einfluss auf die Podiumsplätze hatte. Das Team leitete daraufhin das Revisionsverfahren ein, um die Aufhebung der Strafe zu erreichen.

Ferrari muss zunächst nachweisen, dass man ein "bedeutendes und relevantes neues Element" vorlegen kann, das den Stewards zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand, bevor das Verfahren mit einer Analyse dieser Beweise fortgesetzt wird.

Ferrari bemängelt: FIA misst mit zweierlei Maß

Wenn Sainz seinen vierten Platz zurückerhält, würden die hinter ihm klassierten Fahrer - Lance Stroll, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu und Yuki Tsunoda - alle einen Platz zurückfallen und Punkte verlieren.

"Der Prozess sieht so aus, dass sie sich zuerst unsere Petition ansehen werden, um zu sehen, ob sie den Fall wieder öffnen können", sagte Vasseur letzte Woche. "Und dann werden wir etwas später eine zweite Anhörung mit denselben Stewards oder den Stewards der nächsten Sitzung haben, um die Entscheidung selbst zu besprechen."

"Was wir erwarten können, ist zumindest eine offene Diskussion mit ihnen zu haben, und auch zum Wohle des Sports, um diese Art von Entscheidung zu vermeiden, wenn man drei Zwischenfälle in der gleichen Kurve hat, aber nicht die gleiche Entscheidung."

"Die größte Frustration kam von Carlos, und man hörte es im Teamfunk, dass er nicht angehört wurde. Ich denke, der Fall war sehr speziell und ich denke, dass es Sinn gemacht hätte - wenn man bedenkt, dass das Rennen vorbei war und es am Ende dann doch keinen Einfluss auf das Podium hatte-, eine Anhörung zu haben, so wie Gasly und Ocon es auch hatten."